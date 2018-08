Ziua din săptămână în care românii beau cea mai multă cafea nu e luni. Explicația fondatorului „5 to go”

Radu Savopol, fondatorul lanțului de cafenele „5 to go”, invitat la „În fața ta”, a explicat că românii au o zi preferată din săptămână în care consumă mai multă cafea. Iar acea zi nu este aleasă la întâmplare: este ziua în care oboseala din timpul săptămânii s-a acumulat, iar nevoia consumului de cafea crește.

Fondatorul „5 to go”, Radu Savopol, a evidențiat faptul că în ultimii ani atmosfera din Capitală s-a schimbat, bucureștenii imitând foarte mult modul din Vest, astfel interesul în zona cafelei a crescut.

Cultura cafelei în România, la început?



„Suntem destul de conectați la zona cafelei. De exemplu, Bucureștiul în zona de turiști tineri care călătoresc, Bucureștiul e acum de New Berlin, așa apare în reviste. Copiaza un pic atmosfera, festivalurile de muzică, zona de cafea, începe să se schimbe tendința.”



Care e cea mai bună zi pentru cafea? Luni?



„Așa am crezut și eu (că luni - n.r.), dar nu. Omul vine mai relaxat, mai odihnit, nu simte nevoia de cofeină. Cu cât muncește mai mult și are proiecte și accelereaza și trebuie să le predea spre sfârșitul săptămânii crește nevoia de cafea. La 90% din cafenele, cele mai multe vânzări sunt joia.”



Care sunt diferențele față de celelalte zile?



„Cam 20-30%. Românii beau 3-4 cafele pe zi.”

