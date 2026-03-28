Șofer din Bistrița, surprins în timp ce târa un trunchi de copac de 16 metri pe carosabil

Data publicării:
Primarul municipiului Bistrița a distribuit un videoclip în care se vede un autoturism târând pe carosabil un trunchi de copac de 16 metri, pe o stradă din oraș. Edilul a atras atenția că gestul șoferului reprezintă „un pericol uriaș pentru oricine s-ar fi putut afla pe trotuar sau în apropiere”.

„Fără cuvinte! La ora 5:30 dimineața, în timp ce mă întorceam acasă din Parcul Municipal, pe Valea Ghinzii, am fost martor la o scenă care sfidează orice urmă de responsabilitate: o mașină târa pe drumul public un trunchi de copac lung de 16 metri”, a scris sâmbătă primarul din Bistrița pe Facebook, distribuind imagini cu incidentul.

Edilul susține că gestul șoferului este „un pericol uriaș pentru oricine s-ar fi putut afla pe trotuar sau în apropiere”.

De asemenea, acesta a atras atenția că pe trotuar s-ar fi putut afla un copil sau orice altă persoană care ar fi putut fi rănită. Primarul a precizat că a solicitat intervenția echipajelor de poliție.

„Dacă acolo era un copil? Dacă era cineva în drum spre serviciu? Nu există scuze sau toleranță pentru astfel de gesturi! Bistrița nu este un loc în care fiecare face ce vrea, punând în pericol viața celorlalți”, a mai transmis edilul.

