Şofer fără permis şi băut nu a oprit la controlul din trafic pentru că nu avea RCA și ITP. În urmărire a lovit autospeciala poliţiei

Un bărbat de 47 de ani din comuna Vaideeni a fost reţinut de poliţişti după ce s-a urcat fără permis şi băut la volanul unui autoturism şi a lovit autospeciala unui echipaj de poliţie, care încerca să-l oprească după ce a fugit de un control în trafic.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Vâlcea, fapta s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi, pe o stradă din localitatea de domiciliu, agenţii fiind nevoiţi să urmărească maşina mai mulţi kilometri.

„În noaptea de 18 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Formaţiunii Rutiere Horezu au efectuat un semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe raza comunei Vaideeni, însă conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, utilizând semnalele acustice şi luminoase. După aproximativ trei kilometri, în momentul în care autospeciala de poliţie se afla în depăşirea autoturismului, pentru a-l determina să oprească, conducătorul auto ar fi frânat şi ar fi virat brusc spre stânga, acroşând uşor cu partea laterala stânga partea dreapta-faţă a autospecialei, provocând doar zgârieturi superficiale. După acroşare, conducătorul aflat la volan a intrat cu autoturismul în poarta de acces a garajului unde proprietarul locuieşte, după care a coborât din autoturism şi a fugit în curtea imobilului”, au transmis reprezentanţii IPJ Vâlcea.

După incident, poliţiştii au constituit o echipă mixtă şi au reuşit să-l identifice pe bărbat, care este cercetat acum pentru mai multe infracţiuni, la verificările efectuate constatându-se că acesta, pe lângă faptul că avea o alcoolemie de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, are şi permisul de conducere anulat din 2021, iar maşina pe care o conducea aparţine unei rude şi are inspecţia tehnica periodică şi asigurarea obligatorie de răspundere civila auto expirate.

„În cauza, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui vehicul unei persoane care nu deţine permis de conducere. Astfel, în baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, a fost dispusă reţinerea bărbatului pentru o perioada de 24 de ore”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

