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Bărbat din Neamț cercetat penal după ce a închiriat un autoturism şi apoi l-a vândut

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politisti langa autospeciala
Foto: Poliția Română
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Un bărbat în vârstă de 39 de ani este cercetat penal după ce a închiriat un autoturism şi apoi l-a vândut, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

„În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că între o societate comercială şi un bărbat de 39 de ani a fost încheiat un contract de închiriere, în temeiul căruia s-a transmis dreptul de folosinţă şi posesia asupra unui autoturism, pentru o perioadă de 5 zile, bărbatul având obligaţia de a preda autoturismul la data şi ora stipulate în contractul de închiriere, fapt care nu s-ar mai fi petrecut”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

În urma investigaţiilor, autoturismul a fost identificat în localitatea Humuleşti, la imobilul unui bărbat care l-ar fi achiziţionat contra sumei de 8.000 euro.

Autoturismul a fost predat societăţii comerciale, fără avarii vizibile şi în stare bună de funcţionare.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Piatra-Neamţ continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de abuz de încredere.

Editor : Sebastian Eduard

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