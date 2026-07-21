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„Suntem recunoscători României”. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, condamnă atacul asupra petrolierului din Marea Neagră

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Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia Images
Andrii Sîbiga, ministrul ucrainean de Externe. Foto: Profimedia Images
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Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Andrii Sîbiga, a condamnat marţi atacul asupra unui petrolier civil care se îndrepta către un port ucrainean şi a mulţumit României pentru salvarea rapidă a echipajului, potrivit unei postări pe X a şefului diplomaţiei de la Kiev.

Sîbiga a declarat că atacul asupra petrolierului de GNL „Gas Lisbon”, care se îndrepta către un port ucrainean, reprezintă o nouă manifestare a acţiunilor teroriste ale Rusiei şi o dovadă că Kremlinului nu-i pasă de dreptul maritim internaţional.

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„Suntem recunoscători României pentru operaţiunea rapidă de salvare, pentru solidaritatea neclintită faţă de Ucraina şi pentru înţelegerea clară că acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse ameninţă securitatea în întreaga regiune a Mării Negre”, a scris Andrii Sîbiga.

El subliniază că Ucraina doreşte să aprofundeze în continuare cooperarea cu România şi cu toţi partenerii pentru consolidarea securităţii în Marea Neagră.

„Reacţia trebuie să fie pe măsura ameninţării. Sancţiuni mai severe. O presiune mai mare asupra Rusiei. Răspundere deplină pentru fiecare act de agresiune. Agresorul trebuie obligat să pună capăt războiului”, a adăugat şeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.

Preşedintele României a anunţat marţi că un petrolier sub pavilionul Liberiei a fost lovit în largul coastelor româneşti. Nava se îndrepta din portul egiptean Alexandria către oraşul ucrainean Reni, de pe Dunăre. Echipele de salvare române au evacuat întregul echipaj, dar printre marinari se află şi răniţi.

Duminică, Rusia lansase un atac cu rachete asupra navei civile „Golden Leo”, sub pavilionul Guineei-Bissau, în largul Odesei. Vasul transporta o încărcătură de cereale. Administraţia Porturilor Maritime din Ucraina a anunţat că 10 persoane şi-au pierdut viaţa în acel incident.

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Editor : C.A.

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