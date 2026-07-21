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News Alert O navă cu GPL a luat foc pe Marea Neagră. Nicușor Dan: A fost lovită în afara apelor teritoriale românești

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Sursa: captură video
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O navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat arde pe Marea Neagră, la circa 26 de kilometri distanță de Sfântu Gheorghe. A avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Trei membri ai echipajului sunt răniți, doi dintre ei au suferit arsuri.

ACTUALIZARE 09.28 Președintele Nicușor Dan a scris pe X că nava „a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României”.

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„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

 La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm.

 De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației.  Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

 Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”, a scris Nicușor Dan.

ACTUALIZARE 09.10.Autoritatea Navală Română precizează că a fost alertată de incendiu la miezul nopții. Nava GAS LISBON, sun pravilion Liberia, a anunțat că se află în dificultate în urma unui incendiu produs la bord.

„Alerta a fost confirmată atât prin prin mesaje radio cât și prin sistemul Cospas-Sarsat. Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe.

Imediat după primirea alertei, MRCC Constanța a coordonat intervenția pentru salvarea echipajului, mobilizând navele de căutare și salvare SAR Apollo și SAR Artemis apartinand ARSVOM, precum și alte mijloace de intervenție disponibile. Din cauza distanței, comunicarea directă cu nava s-a desfășurat cu dificultate, schimbul de informații fiind efectuat prin intermediul unei nave aflate în apropiere”, precizează instituția.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță din plutele de salvare și recuperați de nava SAR Apollo. Trei persoane rănite au fost transportate în Portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale.

A fost emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului, mai spune Autoritatea Navală Română.

ACTUALIZARE 09.04. Este vorba despre o navă cisternă GPL sub pavilionul Liberiei, care plecase din Egipt pe 16 iulie și avea ca destinație Sulina.

Nava avea la bord 20 membri ai echipajului, care au fost salvați de ARSVOM.

Trei dintre ei se pare că au răni ușoare și au fost transportați la spitalul din Tulcea.

Incendiul s-a produs în urma unei explozii, din primele informații disponibile.

În zonă există alerte de navigație, pentru că nava este în flăcări și există pericol de explozie.

Editor : M.B.

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