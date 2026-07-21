Oana Țoiu, după incidentul privind petrolierul din Marea Neagră: „Trebuie să creștem capacitatea de apărare”

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, marţi seară, referindu-se la incidentul din Marea Neagră care a implicat nava GAS LISBON, că România va continua colaborarea cu NATO şi Uniunea Europeană pentru creşterea capacităţii de apărare la Marea Neagră.

„Ce am făcut şi vom continua să facem este să ne asigurăm în formatele internaţionale, vorbim de NATO, Uniunea Europeană, colaborarea cu celelalte ţări, că reuşim împreună să putem să creştem capacitatea de apărare, capacitatea de analiză a informaţiilor şi să protejăm securitatea la Marea Neagră. Şi mai fac două menţiuni. Lucrăm şi cu Germania şi cu Franţa pentru asta. De ce menţionez aceste două ţări? Atât Germania cât şi Franţa au fost de-a lungul timpului aliaţii noştri în a duce securitate la Marea Neagră sus pe agenda Uniunii Europene”, a declarat ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, potrivit news.ro.

Ea a afirmat că, împreună cu ceilalţi miniştri europeni de Externe, a decis să asigure schimbul de bune practici şi schimbul de expertiză între echipele care lucrează pentru securitate la Marea Neagră şi ţările baltice.

„Ţările baltice au început mai devreme decât noi această colaborare internaţională pentru propria lor securitate maritimă. Au integrat echipele atât la nivel diplomatic cât şi de securitate astfel încât să lucreze ca o echipă pentru a proteja împreună Marea Baltică. Acelaşi lucru, în măsura în care e posibil, evident, nu vom putea cu toate ţările, facem şi noi la Marea Neagră”, a adăugat Oana Ţoiu.

Nava comercială GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe când a suferit avarii majore, iar la bord a izbucnit un incendiu.

Vasul comercial a plecat din portul Alexandria (Egipt) şi se îndrepta către Reni (Ucraina), fiind în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României. Nava avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan şi un echipaj format din 17 persoane.

Toţi membrii echipajului au fost evacuaţi şi recuperaţi în siguranţă. Trei marinari au fost răniţi, aceştia fiind transportaţi la Spitalul Judeţean Tulcea.

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Editor : C.A.