Doi membri ai echipajului navei încărcate cu gaz petrolier lichefiat, care a fost lovită în Marea Neagră, au oferit, în exclusivitate pentru Digi24, primele mărturii despre momentele dramatice trăite în noaptea incidentului. Cei doi marinari spun că nava a fost atacată de trei drone. Exploziile au provocat distrugeri majore și au rănit mai mulți membri ai echipajului.

Nava a luat foc în largul Mării Negre, la aproximativ 26 de kilometri de Sfântu Gheorghe, după o explozie produsă la bord. Întregul echipaj a fost salvat de echipele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, iar trei marinari au fost răniți, dintre care doi au suferit arsuri. Aleksandre Megrelidze, timonier din Georgia, spune că primele momente au fost marcate de o explozie violentă.

A fost un atac cu drone. Cred că a fost un atac cu drone, pentru că trei aparate ne-au lovit în timpul nopții și atunci s-a întâmplat totul

Marinarul povestește că se afla în cabină când nava a fost lovită pentru prima dată.

La prima lovitură eram în cabină. A fost o lovitură foarte puternică la tribord. Am urcat pe punte și am văzut că zona de locuit era distrusă, la fel și puntea de comandă... totul era distrus

În ciuda panicii, spune el, echipajul a fost nevoit să acționeze rapid pentru a salva răniții și a evacua nava.

„Bineînțeles că ne-a fost frică, dar în astfel de momente trebuie să rămâi lucid. Ofițerul secund fusese rănit la gât și la cap și sângera abundent. De asemenea, șeful mecanic era grav rănit. A trebuit să urmăm planul de urgență. Comandantul și ofițerul șef au coordonat acțiunile, iar noi am evacuat nava.”

Toată lumea este speriată, dar în acest moment suntem bine. Ne simțim în siguranță”, a mai precizat timonierul.

Și bucătarul-șef al navei, Alexander Arro Jr., descrie momentele dramatice din timpul nopții:

Suntem toți în șoc acum. Era în jur de ora 23. Am auzit o explozie puternică, am rămas fără curent electric și simțeam miros de fum

Potrivit mărturiei sale, nava ar fi fost lovită succesiv:

Cred că au fost două drone, una a ajuns în camera motoarelor și alta în zona de locuit. În nici trei ore altă dronă ne-a lovit. Ne-au salvat după patru sau cinci ore de la incident

Autoritățile române continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care nava a fost lovită.

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Editor : C.A.