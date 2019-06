Supărat că supermarketurile îi dau prea puţini bani, un producător oferă fructe de pădure gratis. A chemat tot satul să le culeagă

Un locanic din comuna suceaveană Bunești și-a chemat tot satul și toate cunoștințele la cules de agrișe și coacăze, gratis. Bărbatul consideră că prețul primit pe fructe de la intermediari sau hipermarketuri este unul în bătaie de joc și astfel, preferă să le dea de pomană, cu condiția ca cei interesați să vină să și le culeagă singuri.

Șapte localnici din satul Podeni, cumuna Bunești din județul Suceava și-au umplut gălețile cu agrișe și coacăze roșii de la un vecin darnic. Bărbatul i-a invitat la el pe plantație să-și culeagă gratuit fructe de care altfel aceștia nici nu s-ar apropia în magazine.

Ce spun oamenii:

„Produsele noastre românești sunt bio, păcat de ele că nu e unde să se dea .. toate stau și uite, le dă vecinul așa ca să ia lumea, să culeagă, să fie culese să nu rămână pe copaci”.

„Dacă m-a chemat vecinul, am zis hai să vin să culeg și eu oleacă că e bună, am 14 nepoți le fac dulceață să mănânce, cu bani așa n-aveam ... nu cumpăram eu drept să spun”.

„O zis că dacă am nevoie să vin că el ne dă să culeagă, n-are ce face cu ea”.

Proprietarul plantației, care are o firmă de consultanță pe fonduri europene, s-a apucat în urmă cu cinci ani, din pasiune, de grădinărit. A plantat 1500 de butași și a mai plantat pe parcurs încă 1.000. 4.000 de euro a fost numai investiția inițială.

Pentru că este primul an în care are producție foarte mare și-a căutat locuri unde să vândă fructele.

Sorin Baciu, producător de fructe de pădure: „Vine, ți le ia cu 5 lei de acasă, strânsul, culesul e cam 2 lei pe kg, deci la 3 lei kg să le vinzi, mai bine le dau degeaba și de aia am zis, chem tot satul, chem toți prietenii, îi chem pe toți care sunt pe aici, care vor să vină să mănânce, să mănânce, decât să se strice mai bine le dau degeaba chit că am muncit foarte mult la ele”.

Nici piața supermarketurilor nu i-a dat o șansă mai bună.

Sorin Baciu: „Nu ai nicio posibilitate de intrare într-un hipermarket cu trei tone, ei vor 30 de tone, ori să stau să caut producători, e mult.

Şi-mi dă 5 lei pe kg, dar trebuie strânse, trebuie spălate, trebuie curățate... el s-o ia și pur și simplu s-o pună în caserole și s-o vândă... să facă bani el, nu producătorul”.

Bărbatul a lansat cu această ocazie o invitație și altor familii din zonă, chiar din municipiul Suceava, să vină cu copiii să culeagă și să se bucure de fructele pe care le are în grădină.