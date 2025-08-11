Live TV

Sute de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă: sunt anunțate lucrări la sistemul de termoficare. Care sunt zonele afectate

Data publicării:
robinet cu apă caldă
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
Din articol
Sectoarele 1 și 2 Sector 3 Sectoarele 4 și 5

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, astfel că sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienţii vor fi preluaţi şi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.

Potrivit CMTEB, citat de News.ro, maneverele sunt coordonate operativ de dispeceratele celor două instituţii (ELCEN şi CMTEB). Deşi scopul nostru este de a minimiza disconfortul consumatorilor, distanţa considerabilă dintre sursă şi punctele de consum poate determina apariţia unor întârzieri în livrarea apei.

Sursa citată reaminteşte că intervenţiile echipelor au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări. Astfel, potrivit companiei Termoenergetica, se vor face următoarele intervenţii:

Sectoarele 1 și 2

  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, în zona Splaiul Independenţei – Calea Plevnei – Bulevardul Dinicu Golescu – Strada Buzeşti – Bulevardul Iancu de Hunedoara din Sectorul 1. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (56 blocuri şi imobile), 1 modul termic, 6 puncte termice industrie şi 8 puncte termice dotări, din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1976, această porţiune de reţea având aproape 50 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 200 mm, în zona Şoselei Pantelimon din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (10 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 12 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având 47 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – racordul punctului termic 19 Pantelimon, conductă Dn 200 mm, în zona Străzii Cristescu Dima, din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (17 blocuri), din data de 13 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având 47 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 500/400/200 mm, în zona Calea Moşilor din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (99 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1988, această porţiune de reţea având 37 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, în zona Şoseaua Fundeni, Şoseaua Colentina şi Strada Maior Vasile Băcilă din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (136 blocuri şi Spitalul Fundeni), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1976, această porţiune de reţea având aproape 50 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 600/500 mm, în zona Străzilor Maşina de Pâine şi Ion Berindei din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 12 puncte termice (201 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1969, această porţiune de reţea având 56 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 500/400 mm, în zona Şoselei Ştefan cel Mare din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 18 puncte termice (182 blocuri şi Spitalul Colentina), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având peste 40 de ani de funcţionare.

Sector 3

  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 300/200 mm, în zona Calea Călăraşilor şi a străzii Delea Nouă, din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (17 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 13 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având 36 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – racordul punctului termic 13 Foişor, conductă Dn 200 mm, în zona Străzii Alexandru Moruzzi din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (11 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 13 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având 36 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, în zona Bulevardelor Mircea Vodă şi Corneliu Coposu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 3 puncte termice (24 blocuri şi 3 obiective industriale), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1991, această porţiune de reţea având 34 de ani de funcţionare.

Sectoarele 4 și 5

  • Reţeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, în zona străzii Sg. Niţu Vasile din Sector 4. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (95 blocuri), din data de 11 august 2025 până în data de 14 august 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.
  • Reţeaua termică primară – racordul comun al punctelor termice 2 şi 3 Sălaj, conductă Dn 250 mm, în zona străzii Dunăvaţ şi a Şoselei Sălaj din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (20 blocuri), din data de 11 august 2025 – ora 09:00, până în data de 12 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1978, această porţiune de reţea având 47 de ani de funcţionare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.

CMTEB reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor. Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
3
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
4
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
5
Diana Buzoianu, despre deșeurile din alte state care sunt marcate ca second-hand în...
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digi Sport
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
grindeanu
Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea...
incendiu vegetatie autostrada soarelui
Autostrada Soarelui, închisă din cauza unui incendiu de vegetație...
Bac limba română, august 2025. Foto Getty Images
BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare la...
copii care alearga pe langa fantani
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță...
Ultimele știri
Meduzele au oprit o centrală nucleară din Franța. Cum s-a întâmplat incidentul
Ce spune președintele PSD despre eliminarea pensiilor speciale. Grindeanu nu exclude adoptarea proiectului prin asumarea răspunderii
Contrabandă depistată pe o navă internațională la Tulcea. Peste 14.800 de țigarete și 200 de litri de alcool
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
casa lipatti
Casa Dinu Lipatti din București
stelian bujduveanu BUCURESTI - SEDINTA PMB - PRIMAR INERIMAR - 23 MAI 2025
Stelian Bujduveanu anunță reducerea indemnizațiilor conducerii din companiile municipale. Economia anuală depășește 4 milioane de lei
photo-collage.png - 2025-08-11T102010.296
Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la mare și în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu
masina de politie
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 al Capitalei, arestat preventiv. Agresorul și-a urmărit victima înaintea atacului
Sebastian Burduja
Sebastian Burduja vrea un candidat unic la Primăria Capitalei: „Nu ne permitem fragmentarea votului”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul...
Fanatik.ro
Compania de stat care a ”uitat” să-și plătească dările la buget. Indemnizațiile conducerii, dublate în 2025
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile”
Digi FM
“Vrăjitoarea Claudia” și “vrăjitoarea Maria” au înșelat o persoană cu 30.000 de euro. Cum amenințau victima...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”