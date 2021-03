Tânărul care a primit un vaccin greșit: „De ce ar trebui să fie treaba mea să întreb din metru în metru: Pfizer îmi faceți?”

Eroare la un centru de vaccinare din Bucureşti. Un bărbat care a fost vaccinat pe 24 februarie cu serul Pfizer a primit miercuri, la rapel, vaccinul de la Moderna. Medicul i-a propus lui Alin Ionescu, bolnav de diabet, să îl treacă în sistem că a fost vaccinat tot cu Pfizer. O propunere care a fost refuzată de pacient. Prin urmare, omul nu a putut primi adeverinţă de vaccinare. Tânărul este acum în stare bună.

„Sunt un om care se gândește în perspectivă. Oricât aș fi asigurat că o să fiu bine, mă întreb pe baza a ce? Fiecare om e diferit, poți avea reacții diferite pentru că în corpul tău aceste substanțe se pot combina diferit, așa că am o rezervă”, a spus el la Digi24.

Alin Ionescu a spus că și-a dat seama ce s-a întâmplat când o asistentă a încercat să valideze vaccinarea în sistem.

„Am simțit cum transpir. E o reație de panică, inițial”, a povestit el.

Ionescu a spus că și asistentele s-au panicat, dar că apoi a fost chemat un medic care l-a liniștit, i-a spus să nu-și facă griji pentru că nu va păți nimic și că această situație s-a mai întâmplat.

„Nici nu mă gândeam că trebuie să fiu vigilent. De ce ar trebui să fie treaba mea să întreb din metru în metru: Pfizer îmi faceți?”, a spus el.

Ionescu a vorbit și despre discuția pe care a avut-o cu șefa centrului de vaccinare, care i-a spus și ea că nu e o problemă faptul că i-a fost administrat un vaccin greșit, dar că nu-i poate da adeverința de vaccinare. Tot ea l-a întrebat dacă e pe insulină, în condițiile în care Ionescu suferă de diabet.

„Atunci când un medic te întreabă: „Ești pe insulină?” nu e discuția la care mă așteptam, pentru că sunt tânăr și cel mai probabil am diabet de tip 1, este mai des întâlnit mai ales la persoanele slabe. Doamna doctor a spus apoi că și ea are probleme de sănătate, mai grave decât ale mele. Ce voia să-mi spună e că toată lumea e bolnavă și să nu mă mai plâng, că am vaccin. Eu așa am perceput-o”, a spus Ionescu.

„Mi s-a spus că păstrăm legătura să vedem ce se întâmplă cu adeverința. Asta m-a supărat, mi s-a părut așa, că la Romexpo lumea merge pentru adeverință de vaccinare: avem adeverință, călătorim liniștiți, nu mai stăm în carantină, nu mai contează dacă facem sau nu vaccinul”, a spus el.

„Mi-a spus că sunt mai multe cazuri și Valeriu Gheorghiță (șeful Comitetului de vaccinare) a a spus că verifică dacă au mai fost cazuri și nu au fost raportate. Dacă eu eram o persoană în vârstă, fără să comunice, care nu înțelege atât de bine, ei făceau vaccinul greșit și-i spuneau omului că o să fie bine și el pleca acasă, probabil că nu se afla”, a mai spus Ionescu.

El a spus că medicii au lăsat să se înțeleagă că vaccinarea sa e compromisă și nu poate repeta vaccinul decât atunci când vor fi vaccinați din nou cei care au făcut deja acest lucru. Gheorghiță l-a sunat apoi și i-a spus că, cel mai probabil, cele două vaccinuri funcționează împreună și, la întrebarea lui, i-a recomandat să facă un test de anticorpi.

Editor : Monica Bonea