Accident grav între un microbuz şi un autoturism: Doi tineri de 16 şi 21 de ani au murit

O adolescentă de 16 ani şi un tânăr de 21 de ani au decedat, în noaptea de luni spre marţi, în urma unui accident rutier produs pe Drumul Judeţean 601, între localităţile Videle şi Mârşa, în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu.

Cei doi tineri decedaţi erau pasageri în autoturism.

Şoferul microbuzului, un bărbat de 39 de ani, a fost transportat la spital.

"În noaptea de luni spre marţi, ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină pe DJ 601 în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Roata de Jos, Detaşamentului Bolintin Deal şi Punctului de Lucru Drăgăneşti Vlaşca (ISU Teleorman), cu două autospeciale de stingere, trei ambulanţe SMURD, două SAJ şi poliţia. O minoră în vârstă de 16 ani şi un tânăr de 21 de ani, ambii pasageri în autoturism, au suferit leziuni grave şi nu au mai putut fi salvaţi. Un bărbat de 39 de ani, conducătorul microbuzului, a fost preluat de un echipaj medial şi transportat la spital, iar o altă persoană a fost monitorizată la faţa locului, ulterior refuzând deplasarea la unitatea medicală", a transmis ISU Giurgiu.

Poliţiştii au stabilit că autoturismul în care se aflau victimele decedate, ambele din comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, era condus de un tânăr de 24 de ani din Bucureşti, care nu ar fi adaptat viteza de deplasare într-o curbă şi a intrat în coliziune cu microbuzul condus de bărbatul de 39 de ani, din Teleorman.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj izbucnit
