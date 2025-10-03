Live TV

Video Teatrul de Vară din Mamaia, abandonat din nou. Firma care făcea lucrările a intrat în insolvență. Fost director: „Sunt trist”

Data publicării:
teatrul de vara mamaia
Inaugurat in anul 1963, teatrul de vară din Mamaia rămâne în paragină. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Lucrările la Teatrul de Vară din Mamaia se blochează din nou, iar clădirea-simbol a stațiunii nu mai poate fi reabilitată. Firma care se ocupa de lucrări a intrat în insolvență, deși muncitorii se apucaseră de renovat în luna aprilie. Contractul era de 29 de milioane de lei, iar acum reprezentanții Consiliului Județean Constanța urmează să organizeze o nouă licitație. În tot acest timp, turiștii și localnicii privesc ruinele și se întreabă dacă teatrul de vară își va recăpăta faima de altădată.  

Aproape jumătate de secol, teatrul de vară din Mamaia a găzduit cei mai buni artiști ai țării. După anii 2000, clădirea a început să se degradeze și spectacolele au fost oprite, deoarece spectatorii nu mai erau în siguranță.

„Sunt trist. Neglijența, nesimțirea, se întâmplă în multe locuri din România. Autoritățile sunt plictisite, n-au timp de așa ceva”, spune fostul director al Teatrului de Vară Mamaia, Gigi Haleț.

„Inaugurat in anul 1963, teatrul de vară din Mamaia rămâne în paragină. Firma care se ocupa de reabilitare a intrat în insolvență, așa că lucrările au fost abandonate”, transmite Iulia Stanciu, jurnalist Digi24.

Firma de construcții semnase un contract de 29 de milioane de lei.

„S-a lucrat până la nivelul lunii trecute, când a intrat în insolvență societatea care executa lucrarea. La acest moment avem subsolurile desfăcute, cam 25% din totalul lucrării”, explică pentru Digi24, Ionela Costache, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța.

Localnicii și turiștii cred că această clădire va rămâne o ruină.

„Este foarte greu ca țara noastră să mai ajungă la un nivel la care ar trebui, cum era odată. Este totul o paragină! Am un gust amar”, mărturisește o femeie.

„Era un teatru foarte frumos, se țineau acolo spectacole. Autoritățile să se implice mai mult, ce să zicem?!”, e de părere un bărbat.

„Nu cred că se mai repară”, spune dezamăgit un alt localnic.

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța vor organiza o nouă licitație, iar lucrările ar putea fi reluate după un an.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

