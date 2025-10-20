Trei sferturi dintre români consideră norocul important în viață. Aproape jumătate afirmă că li s-au adeverit superstițiile (sondaj)

Românii cred în șansă sau destin într-o proporție covârșitoare. 75,3% dintre conaționali sunt de părere că norocul este important în viaţă, iar 41,6% spun că au avut o întâmplare în care o superstiţie s-a adeverit, potrivit Barometrului „România între Magie şi Ezoterie”, realizat de INSCOP Research şi prezentat luni, la Sala Media a Muzeului Ţăranului Român.



Potrivit sondajului, 21,4% dintre respondenţi sunt de părere că norocul este foarte important în viaţă, iar 3,3% nu au oferit un răspuns.



17,6% dintre participanţii la sondaj se consideră cu siguranţă persoane superstiţioase, 12,1% spun că mai degrabă da, 20,5% mai degrabă nu, iar 46,5% cu siguranţă nu sunt persoane superstiţioase. Ponderea non-răspunsurilor este de 3,3%.



Pe de altă parte, 41,6% dintre cei intervievaţi spun că au avut o întâmplare în viaţă din care au observat că o superstiţie s-a adeverit, în timp ce 55,5% spun că nu, iar 2,9% nu ştiu sau nu răspund. 31,1% dintre români sunt de părere că este cel mai bine să ţii cont de superstiţii în sănătate, 9,9% în dragoste/relaţii, 9,3% în carieră/obţinerea unui loc de muncă, 8,7% în deciziile zilnice, nu un domeniu anume, 7,7% în bani, iar 3,9% în examene, interviuri, concursuri. 6,5% nu ştiu sau nu răspund.

Norocul nu poate fi schimbat, crede majoritatea românilor

În ceea ce priveşte „schimbarea norocului”, 24,2% dintre participanţi consideră că norocul poate fi schimbat, dacă sunt respectate anumite superstiţii. 69,3% sunt de părere că norocul nu poate fi schimbat, iar 6,6% nu ştiu sau nu răspund. 30,9% dintre cei intervievaţi au un număr norocos sau preferat, pe când 68,5% nu au unul, iar 0,6% nu ştiu sau nu răspund.



Referitor la superstiţia privind „pisica neagră”, 15,8% dintre români cred că dacă o pisică neagră le taie calea, le va aduce ghinion, 82,7% nu cred în această superstiţie, iar 1,5% nu ştiu sau nu răspund. 3,7% dintre respondenţi cred că dacă trec pe sub o scară, le va aduce ghinion, pe când 91,6% nu cred această superstiţie, ponderea non-răspunsurilor fiind de 4,7%. Conform barometrului, 22,3% dintre participanţii la sondaj cred că dacă se întorc din drum, le va aduce ghinion, 76,4% nu sunt de acord, iar 1,3% nu ştiu sau nu răspund. 13% dintre cei intervievaţi cred că „marţi sau vineri 13”, este o zi cu ghinion. 84,7% nu cred în această superstiţie, iar 2,3% nu ştiu sau nu răspund.

Românii susțin că nu cred în horoscop sau vrăjitoare

6,4% dintre români au apelat la persoane considerate „vrăjitoare” sau „descântătoare”, în timp ce 93,5% spun că nu au făcut acest lucru niciodată şi 0,1% nu ştiu sau nu răspund. Un număr de 34,8% dintre respondenţi sunt de acord cu afirmaţia „Horoscopul şi astrologia pot prezice corect trăsături de personalitate sau evenimente din viaţă”, 61% nu sunt de acord, 4,1% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,1% nu răspund. 42,6% dintre participanţi sunt de acord cu afirmaţia „Există energii invizibile (aura, chakre, bioenergie) care influenţează sănătatea”, în timp ce 48,7% sunt în dezacord. Ponderea non-răspunsurilor este de 8.7%.



Afirmaţia „Există locuri în România încărcate energetic” întruneşte acordul a 51,4% dintre cei intervievaţi, 37,8% îşi exprimă dezacordul, iar 10,9% nu ştiu sau nu răspund. 28,9% dintre români cred că anumite locuri precum Munţii Bucegi sau Sarmisegetusa emană energii speciale, 60% sunt de părerea contrarie, iar 11.2% nu ştiu sau nu răspund.



38,2% dintre români sunt de acord cu afirmaţia „Anumite persoane au capacităţi speciale (clarviziune, telepatie, vindecare prin atingere)”, în timp ce 55,7% sunt împotrivă, iar 6,1% nu ştiu sau nu răspund. 21,2% dintre participanţii la sondaj cred că „Există spirite sau fantome care pot interacţiona cu lumea noastră”, 71,2% sunt de părerea contrarie, iar 7,6% nu ştiu sau nu răspund. 56% dintre cei intervievaţi consideră că „Visele pot prevesti evenimente reale”, în timp ce 39,9% nu sunt de acord, ponderea non-răspunsurilor fiind de 4,1%. 5,5% dintre respondenţi au participat la practici spirituale alternative (ex. numerologie, tarot, reiki, yoga cu accent ezoteric), iar 94,5% spun că nu au luat parte la astfel de practici. Nu există non-răspunsuri la această întrebare.

Românii cred în manipularea populației prin AI, dar și în visele premonitorii

În ceea ce priveşte afirmaţia „Oamenii nu au ajuns pe Lună, ci totul a fost o înscenare”, aceasta întruneşte acordul a 26,1% dintre respondenţi. 64,9% îşi exprimă dezacordul, 8,8% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,2% nu răspund. 40,1% dintre respondenţi sunt de acord cu afirmaţia „Vaccinurile sunt folosite pentru a controla populaţia”, în timp ce 53,5% sunt în dezacord. 6,3% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,1% nu răspund.



De asemenea, afirmaţia „Extratereştrii au vizitat Pământul şi guvernele ascund acest lucru” întruneşte acordul a 22,4% dintre respondenţi, 61,1% îşi exprimă dezacordul, 16,3% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,3% nu răspund. 61,4% dintre participanţii la sondaj cred că „România este o ţară unde puteri externe controlează în secret deciziile importante”, 30,6% nu sunt de acord cu această afirmaţie, 7,6% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,3% nu răspund.



Sunt de acord cu afirmaţia „Tehnologiile moderne (5G, inteligenţa artificială) sunt folosite pentru a manipula populaţia” 55,6% dintre respondenţi, 37,9% îşi exprimă dezacordul, 6,3% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,2% nu răspund. 58,4% dintre cei intervievaţi cred că „Pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete”, în timp ce 34,1% sunt de părerea contrarie, 7,3% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,2% nu răspund.

Majoritatea aleg medicina alopată în detrimentul celei alternative

23,7% dintre respondenţi sunt mai degrabă de acord cu afirmaţia: „Medicina alternativă (ex. plante, bioenergie) este mai eficientă decât medicina modernă”, 64,8% aleg afirmaţia: „Medicina modernă este mai eficientă decât medicina alternativă (ex. plante, bioenergie)”, 10,9% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,6% nu răspund.



50,8% dintre români se bazează mai mult pe raţiune şi ştiinţă atunci când trebuie luată o decizie importantă, în timp ce 43,8% se bazează pe credinţă şi tradiţie, ponderea non-răspunsurilor fiind de 5,4%. Pentru 33% dintre participanţi „Credinţa religioasă este mai importantă decât explicaţiile ştiinţifice”, 15,6% consideră că „Explicaţiile ştiinţifice sunt mai importante decât credinţa religioasă, 50,1% aleg varianta „Credinţa religioasă şi explicaţiile ştiinţifice sunt la fel de importante”, iar ponderea non-răspunsurilor este de 1,2%.

Crește ponderea celor care se bazează pe știință, și nu pe credință

Dacă o persoană apropiată le-ar recomanda, 7,1% dintre respondenţi ar fi dispuşi să încerce practici precum energii, descântece, apelul la numerologie şi ghicitoare, 92,1% nu ar încerca astfel de practici spirituale alternative, 0,5% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,2% nu răspund.



Barometrul Informat.ro - INSCOP Research „România între Magie şi Ezoterie” a fost realizat de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.



Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

