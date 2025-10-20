Live TV

Trei sferturi dintre români consideră norocul important în viață. Aproape jumătate afirmă că li s-au adeverit superstițiile (sondaj)

Data publicării:
oameni pe strada in bucuresti
50,8% dintre români se bazează mai mult pe raţiune şi ştiinţă atunci când trebuie luată o decizie importantă, în timp ce 43,8% se bazează pe credinţă şi tradiţie. FOTO: Profimedia Images
Din articol
Norocul nu poate fi schimbat, crede majoritatea românilor Românii susțin că nu cred în horoscop sau vrăjitoare Românii cred în manipularea populației prin AI, dar și în visele premonitorii Majoritatea aleg medicina alopată în detrimentul celei alternative Crește ponderea celor care se bazează pe știință, și nu pe credință

Românii cred în șansă sau destin într-o proporție covârșitoare. 75,3% dintre conaționali sunt de părere că norocul este important în viaţă, iar 41,6% spun că au avut o întâmplare în care o superstiţie s-a adeverit, potrivit Barometrului România între Magie şi Ezoterie, realizat de INSCOP Research şi prezentat luni, la Sala Media a Muzeului Ţăranului Român.

Potrivit sondajului, 21,4% dintre respondenţi sunt de părere că norocul este foarte important în viaţă, iar 3,3% nu au oferit un răspuns.

17,6% dintre participanţii la sondaj se consideră cu siguranţă persoane superstiţioase, 12,1% spun că mai degrabă da, 20,5% mai degrabă nu, iar 46,5% cu siguranţă nu sunt persoane superstiţioase. Ponderea non-răspunsurilor este de 3,3%.

Pe de altă parte, 41,6% dintre cei intervievaţi spun că au avut o întâmplare în viaţă din care au observat că o superstiţie s-a adeverit, în timp ce 55,5% spun că nu, iar 2,9% nu ştiu sau nu răspund. 31,1% dintre români sunt de părere că este cel mai bine să ţii cont de superstiţii în sănătate, 9,9% în dragoste/relaţii, 9,3% în carieră/obţinerea unui loc de muncă, 8,7% în deciziile zilnice, nu un domeniu anume, 7,7% în bani, iar 3,9% în examene, interviuri, concursuri. 6,5% nu ştiu sau nu răspund.

Norocul nu poate fi schimbat, crede majoritatea românilor

În ceea ce priveşte schimbarea norocului, 24,2% dintre participanţi consideră că norocul poate fi schimbat, dacă sunt respectate anumite superstiţii. 69,3% sunt de părere că norocul nu poate fi schimbat, iar 6,6% nu ştiu sau nu răspund. 30,9% dintre cei intervievaţi au un număr norocos sau preferat, pe când 68,5% nu au unul, iar 0,6% nu ştiu sau nu răspund.

Referitor la superstiţia privind pisica neagră, 15,8% dintre români cred că dacă o pisică neagră le taie calea, le va aduce ghinion, 82,7% nu cred în această superstiţie, iar 1,5% nu ştiu sau nu răspund. 3,7% dintre respondenţi cred că dacă trec pe sub o scară, le va aduce ghinion, pe când 91,6% nu cred această superstiţie, ponderea non-răspunsurilor fiind de 4,7%. Conform barometrului, 22,3% dintre participanţii la sondaj cred că dacă se întorc din drum, le va aduce ghinion, 76,4% nu sunt de acord, iar 1,3% nu ştiu sau nu răspund. 13% dintre cei intervievaţi cred că marţi sau vineri 13, este o zi cu ghinion. 84,7% nu cred în această superstiţie, iar 2,3% nu ştiu sau nu răspund.

Românii susțin că nu cred în horoscop sau vrăjitoare

6,4% dintre români au apelat la persoane considerate vrăjitoare sau descântătoare, în timp ce 93,5% spun că nu au făcut acest lucru niciodată şi 0,1% nu ştiu sau nu răspund. Un număr de 34,8% dintre respondenţi sunt de acord cu afirmaţia Horoscopul şi astrologia pot prezice corect trăsături de personalitate sau evenimente din viaţă, 61% nu sunt de acord, 4,1% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,1% nu răspund. 42,6% dintre participanţi sunt de acord cu afirmaţia Există energii invizibile (aura, chakre, bioenergie) care influenţează sănătatea, în timp ce 48,7% sunt în dezacord. Ponderea non-răspunsurilor este de 8.7%.

Afirmaţia Există locuri în România încărcate energetic întruneşte acordul a 51,4% dintre cei intervievaţi, 37,8% îşi exprimă dezacordul, iar 10,9% nu ştiu sau nu răspund. 28,9% dintre români cred că anumite locuri precum Munţii Bucegi sau Sarmisegetusa emană energii speciale, 60% sunt de părerea contrarie, iar 11.2% nu ştiu sau nu răspund.

38,2% dintre români sunt de acord cu afirmaţia Anumite persoane au capacităţi speciale (clarviziune, telepatie, vindecare prin atingere), în timp ce 55,7% sunt împotrivă, iar 6,1% nu ştiu sau nu răspund. 21,2% dintre participanţii la sondaj cred că Există spirite sau fantome care pot interacţiona cu lumea noastră, 71,2% sunt de părerea contrarie, iar 7,6% nu ştiu sau nu răspund. 56% dintre cei intervievaţi consideră că Visele pot prevesti evenimente reale, în timp ce 39,9% nu sunt de acord, ponderea non-răspunsurilor fiind de 4,1%. 5,5% dintre respondenţi au participat la practici spirituale alternative (ex. numerologie, tarot, reiki, yoga cu accent ezoteric), iar 94,5% spun că nu au luat parte la astfel de practici. Nu există non-răspunsuri la această întrebare.

Românii cred în manipularea populației prin AI, dar și în visele premonitorii

În ceea ce priveşte afirmaţia Oamenii nu au ajuns pe Lună, ci totul a fost o înscenare, aceasta întruneşte acordul a 26,1% dintre respondenţi. 64,9% îşi exprimă dezacordul, 8,8% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,2% nu răspund. 40,1% dintre respondenţi sunt de acord cu afirmaţia Vaccinurile sunt folosite pentru a controla populaţia, în timp ce 53,5% sunt în dezacord. 6,3% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,1% nu răspund.

De asemenea, afirmaţia Extratereştrii au vizitat Pământul şi guvernele ascund acest lucru întruneşte acordul a 22,4% dintre respondenţi, 61,1% îşi exprimă dezacordul, 16,3% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,3% nu răspund. 61,4% dintre participanţii la sondaj cred că România este o ţară unde puteri externe controlează în secret deciziile importante, 30,6% nu sunt de acord cu această afirmaţie, 7,6% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,3% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmaţia Tehnologiile moderne (5G, inteligenţa artificială) sunt folosite pentru a manipula populaţia 55,6% dintre respondenţi, 37,9% îşi exprimă dezacordul, 6,3% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,2% nu răspund. 58,4% dintre cei intervievaţi cred că Pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete, în timp ce 34,1% sunt de părerea contrarie, 7,3% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,2% nu răspund.

Majoritatea aleg medicina alopată în detrimentul celei alternative

23,7% dintre respondenţi sunt mai degrabă de acord cu afirmaţia: Medicina alternativă (ex. plante, bioenergie) este mai eficientă decât medicina modernă, 64,8% aleg afirmaţia: Medicina modernă este mai eficientă decât medicina alternativă (ex. plante, bioenergie), 10,9% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,6% nu răspund.

50,8% dintre români se bazează mai mult pe raţiune şi ştiinţă atunci când trebuie luată o decizie importantă, în timp ce 43,8% se bazează pe credinţă şi tradiţie, ponderea non-răspunsurilor fiind de 5,4%. Pentru 33% dintre participanţi Credinţa religioasă este mai importantă decât explicaţiile ştiinţifice, 15,6% consideră că Explicaţiile ştiinţifice sunt mai importante decât credinţa religioasă, 50,1% aleg varianta Credinţa religioasă şi explicaţiile ştiinţifice sunt la fel de importante, iar ponderea non-răspunsurilor este de 1,2%.

Crește ponderea celor care se bazează pe știință, și nu pe credință

Dacă o persoană apropiată le-ar recomanda, 7,1% dintre respondenţi ar fi dispuşi să încerce practici precum energii, descântece, apelul la numerologie şi ghicitoare, 92,1% nu ar încerca astfel de practici spirituale alternative, 0,5% nu ştiu sau nu pot aprecia, iar 0,2% nu răspund.

Barometrul Informat.ro - INSCOP Research România între Magie şi Ezoterie a fost realizat de INSCOP Research la comanda platformei de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ą 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

