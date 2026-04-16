Urmașii lui Rasputin. În vremuri grele, ruşii apelează tot mai des la vrăjitorie. „Ghicitul viitorului implică o putere diavolească”

Autointitulata vrăjitoare Natalia Malinovskaia are de acum o nouă categorie de clienţi: bărbaţii care luptă pe front în estul Ucrainei şi care, la fel ca un număr tot mai mare de ruşi, sunt atraşi de „supranatural” în contextul conflictului militar şi al incertitudinii economice, informează joi Reuters.

În apartamentul ei din Moscova, Natalia Malinovskaia, care susţine că a moştenit aceste puteri de la bunica ei, oferă servicii ce variază de la descântece de dragoste şi până la protecţie împotriva răului. De asemenea, a apărut frecvent la televiziunea rusă, informează Agerpres.

Demonstrând cum detectează o vibraţie negativă legată de starea de sănătate a unei persoane fluturând un chibrit aprins deasupra unui pahar, ea spune că majoritatea oamenilor caută ajutor pentru probleme amoroase, inclusiv soldaţii ruşi, care sunt îngrijoraţi de fidelitatea partenerelor lor.

„Ei mă contactează şi sunt mulţi care fac asta”, a spus Natalia Malinovskaia, avertizând că poate să facă vrăji doar în persoană, atunci când soldaţii sunt în permisie. „E imposibil să faci un ritual pe front. Unde ar putea cineva să ardă lumânări şi cum le-aş putea trimite acolo?”.

Creştinismul ortodox, misticismul şi superstiţiile populare au coexistat în Rusia de-a lungul secolelor de domnie ţaristă şi al represiunii religioase din epoca sovietică.

Interesul a crescut în ultimii ani ai Imperiului Rus - când influenţa vindecătorului Rasputin asupra familiei ţarului a stârnit indignare publică - şi, din nou, în anii haotici de după prăbuşirea Uniunii Sovietice. După o perioadă de declin, interesul pentru aceste practici este din nou în creştere.

„Provocările geopolitice şi economice actuale din Rusia şi din întreaga lume sporesc anxietatea, declanşând o creştere a misticismului”, a precizat în luna martie Institutul de sondaje VTsIOM, odată cu publicarea unui sondaj care arăta că 85% dintre ruşi s-au aventurat cel puţin o dată în practici magice.

„În astfel de condiţii, mai ales pe fundalul ameninţărilor militare, credinţa (indiferent de zeii implicaţi) se transformă într-un instrument de apărare psihologică”, au explicat reprezentanţii institutului VTsIOM. Forţele ruse sunt în ofensivă în Ucraina de peste patru ani, alimentând o criză periculoasă care a afectat poziţia internaţională a Rusiei, a încetinit economia şi a dus la creşterea costului vieţii.

Aproape jumătate dintre ruşi cred că unii oameni ar putea fi capabili să prezică viitorul sau deţin puteri magice, a arătat acelaşi sondaj, în creştere faţă de mai puţin de o treime în 2019.

Cererea de globuri de cristal şi de amulete protectoare s-a dublat anul trecut, în timp ce vânzările de ţăruşi din lemn de plop - despre care se spune că îl apără pe proprietar de spiritele rele - au crescut de patru ori, a dezvăluit operatorul rus de case de marcat ATOL, citând date despre cheltuielile de consum.

La Witch Store din Moscova, care comercializează cristale, ghiduri de tarot şi alte obiecte magice, câţiva clienţi examinau rafturile în căutare de tămâie pentru a curăţa aerul sau pentru a le aduce noroc.

„Sferele din obsidian negru sunt foarte populare şi la mare căutare. Obsidianul este considerat o 'piatră a siguranţei'”, a declarat Iulia Gusanova, coproprietară a magazinului, referindu-se la cunoscuta sticlă vulcanică.

Barul cu tematică voodoo Marie Laveau, care oferă clienţilor sesiuni de citire a viitorului cu ajutorul cărţilor de tarot, a beneficiat de spiritul vremurilor actuale, a declarat proprietara sa, Evgeniya Chassagnard. „S-a dovedit că ne-am potrivit perfect cu acest moment”, a dezvăluit ea.

Această renaştere a interesului ruşilor faţă de vrăjitorie şi misticism are şi oponenţii săi. Anul trecut, mai mulţi parlamentari au depus un proiect de lege pentru interzicerea reclamelor la servicii precum astrologia şi vindecarea energetică, avertizând că acestea pot duce la exploatarea financiară a persoanelor vulnerabile.

Patriarhul Kiril, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, a susţinut ideea unei astfel de interdicţii anul trecut, iar în ianuarie 2026 a denunţat „influenţa manipulatoare în masă” a ghicitoarelor şi a persoanelor care pretind că sunt clarvăzătoare.

„Există o forţă întunecată care este prezentă în ghicitul viitorului. Dacă miracolele implică puterea şi harul divin, atunci ghicitul viitorului implică o putere diavolească”, a declarat el pentru agenţia de ştiri TASS într-un interviu separat, sugerând astfel o legătură cu „satanismul”, care a fost interzis de Curtea Supremă a Rusiei, anul trecut.

Întrebat dacă Biserica Ortodoxă, care practică uneori exorcizări, îi consideră pe clarvăzători drept rivali, un purtător de cuvânt al bisericii, Vakhtang Kupshidze, a declarat pentru Reuters că „asta ar însemna să nu înţelegi esenţa problemei”.

„Nu îi vedem neapărat ca pe nişte concurenţi, deoarece concurenţa implică... o luptă pentru clienţi”, a spus el.

 

