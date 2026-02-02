Live TV

Reacții la Kiev după ce Elon Musk a împiedicat Rusia să folosească rețeaua Starlink: „Un adevărat campion al libertății”

Russian pro-war fanatics praise 'Colonel Elon Muskov' amid admissions Elon Musk's Starlink satellite equipment is in use by the Russian armed forces in occupied Ukraine. Pictured: Ukrainian soldier setting up Starlink satellite equipment
Soldat ucrainean instalând echipament satelit Starlink Foto: Profimedia

Eforturile lui Elon Musk de a împiedica Rusia să utilizeze sateliții Starlink pentru atacuri cu drone au „dat rezultate concrete”, a declarat un oficial ucrainean. Catalogându-l pe fondatorul SpaceX drept „un adevărat campion al libertății și un prieten adevărat al poporului ucrainean”, ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, a afirmat că Musk a reacționat rapid atunci când a aflat că drone rusești conectate la Starlink operau în țară. Dronele au fost asociate cu o serie de atacuri recente ale Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv unul asupra unui tren de pasageri în mișcare, care a provocat moartea a șase persoane, conform BBC.

„Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a opri utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia au funcționat”, a scris Musk pe X. „Anunțați-ne dacă mai este nevoie să facem ceva.”

Sateliții Starlink operați de SpaceX furnizează internet de mare viteză în întreaga lume. Aceștia funcționează în Ucraina încă din primele zile ale invaziei rusești pe scară largă din 2022.

Dronele rusești sunt dificil de doborât, a spus Fedorov, deoarece zboară la altitudini joase, nu pot fi contracarate cu mijloace electronice și sunt controlate de operatori în timp real de la distanță.

Institutul pentru Studiul Războiului a avertizat la jumătatea lunii ianuarie că, de când Rusia a început să echipeze dronele kamikaze ieftine Molniya-2 cu Starlink, eficiența lor pe câmpul de luptă a crescut „dramatic”.

Deși nici Fedorov, nici Musk nu au dat detalii despre răspunsul dat, site-ul oficial al Ministerului Apărării, ArmiyaInform, a raportat că SpaceX a introdus o limită de viteză de 75 km/h pentru terminalele Starlink care se deplasează deasupra Ucrainei.

„Dronele rusești se deplasează mult mai repede, astfel încât operatorii inamici nu vor putea să le controleze în timp real”, a afirmat site-ul web.

Luni, Fedorov a declarat că guvernul ucrainean se pregătește, de asemenea, să implementeze o listă albă a terminalelor satelit Starlink aprobate care ar putea funcționa în Ucraina. Toate terminalele neînregistrate vor fi deconectate, a afirmat Fedorov.

„Implementăm această măsură în cooperare cu SpaceX”, a declarat Fedorov, adăugând că instrucțiunile privind înregistrarea terminalelor vor fi disponibile în curând.

Bloggerii de război ruși au avertizat că implicațiile ar putea depăși domeniul dronelor, deoarece armata rusă utilizează Starlink pentru a furniza internet frontului.

Fedorov, pe atunci viceprim-ministru, i-a cerut ajutorul lui Musk la scurt timp după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. La sfârșitul zilei, Musk a declarat că Starlink a fost activat în Ucraina și a promis mai multe antene parabolice.

Dar, la scurt timp după furnizarea Starlink Ucrainei, relația lui Musk cu Kievul a devenit turbulentă.

Mai târziu, în 2022, el a refuzat accesul armatei ucrainene la Starlink în Crimeea, unde Rusia staționează echipament militar de la anexarea ilegală din 2014.

La momentul respectiv, Musk a justificat decizia spunând că Ucraina ar fi folosit accesul la Starlink pentru a „scufunda cea mai mare parte a flotei ruse”, făcând SpaceX „complice la un act major de război”.

De atunci, Musk a criticat în repetate rânduri țările occidentale pentru că au furnizat Ucrainei finanțare și armament. „Este o nebunie să continuăm să trimitem atât de mulți bani Ucrainei fără a da socoteală și fără un plan final”, a spus el.

Cu toate acestea, el a declarat și că „indiferent cât de mult nu sunt de acord cu politica Ucrainei, Starlink nu va opri niciodată terminalele sale”.

„Sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie de front s-ar prăbuși dacă l-aș opri”, a declarat Musk în martie.

În ciuda acestor tensiuni, Fedorov a lăudat săptămâna trecută din nou decizia oportună a lui Musk de a oferi țării sale acces la începutul invaziei pe scară largă, afirmând că Starlink a fost „extrem de important pentru stabilitatea statului nostru”.

Fostul ministru al Transformării Digitale, în vârstă de 35 de ani, a fost numit luna trecută de președintele Volodimir Zelenski în funcția de ministru al apărării.

Fedorov este adeptul unei strategii bazate pe date și al războiului cibernetic avansat. El s-a angajat, de asemenea, să colaboreze strâns cu companiile din Silicon Valley, susținând că integrarea partenerilor ar consolida sistemul de apărare al Ucrainei.

