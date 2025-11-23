Live TV

Un cutremur s-a produs duminică la prânz în judeţul Vrancea

Data actualizării: Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Un cutremur slab, cu magnitudinea 2,9, s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 147,3 km, în apropierea următoarelor oraşe: 52 km vest de Focşani, 60 km est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord-vest de Buzău, 70 km est de Braşov şi 89 km nord-est de Ploieşti.

În luna noiembrie 2025, în România s-au produs 12 cutremure cu magnitudini între 2 şi 3,5 grade.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
bolojan alba mercedes
2
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
G20 summit in South Africa
3
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
4
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
Palatul Buckingham
5
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un...
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
Digi Sport
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate piețe festive
omeni speriat pe strada in ghaka, bangladesh, dupa cutremur
Cel puţin nouă morţi şi 300 de răniţi în Bangladesh, după un cutremur de magnitudine 5,5
Raffaele Fitto. Foto: Profimedia Images
Vicepreședinte al Comisiei Europene: „România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune din UE”
faza dintr-un meci turcia romania
Tricolorii la barajul pentru CM 2026: Statistici inedite legate de naţionala Turciei în raport cu România
Echipa Turciei
Barajul pentru CM 2026. Cine este Turcia, următoarea adversară a României: când au avut loc ultimele întâlniri directe
Recomandările redacţiei
geneva discutii
Discuții decisive în desfășurare la Geneva între SUA, Ucraina și...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum...
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace...
nicușor dan
Comercianții care nu înlocuiesc produsele neconforme în 30 de zile...
Ultimele știri
Aproape 200.000 de ucraineni ar putea fi deportați din SUA. „Oamenilor le este frică și să iasă din case” Care este motivul
Cristian Păun, profesor de economie: „Am ales cel mai prost moment să creștem taxele. Evaziunea va continua să crească”
Ministrul Informaţiilor din Iran avertizează asupra unei tentative de asasinat împotriva ayatollahului Ali Khamenei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a reacționat primul soț al lui Meghan Markle când a auzit de relația ei cu prințul Harry. S-a aflat după...
Cancan
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză...
Fanatik.ro
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează...
Adevărul
Ce este AMR, una dintre cele mai stringente și persistente amenințări la adresa sănătății. Românii sunt...
Playtech
Cum să reduci factura la curent în luna decembrie 2025. Cele trei locuri din casă pe care trebuie să le...
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi Sport
Dan Petrescu a strâns o avere și s-a apropiat de Gică Hagi! În ce și-a investit banii
Pro FM
Britney Spears, surprinsă cu un pahar de șampanie în mână în Los Angeles. Familia este „extrem de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi...
Newsweek
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...