Un jandarm român aflat în concediu a ajutat la prinderea unor fugari în Aeroportul El Prat din Barcelona.

Un jandarm român aflat în concediu, care aştepta să predea bagajul în Aeroportul El Prat din Barcelona, a observat că Poliţia legitima trei persoane, iar la un moment dat acestea au început să fugă în direcţii diferite. A intervenit imediat şi a prins unul dintre fugari, ulterior ajutând la încătuşarea acestuia.

„Un jandarm român aflat in concediu a ajutat autorităţile spaniole sa prindă nişte fugari în aeroportul din Barcelona. Plutonier adjutant Boicu Ionuţ, colegul nostru din cadrul Detaşamentului Mobil, se afla astăzi în aeroportul El Prat din Barcelona, aşteptând îmbarcarea, când a observat cum trei bărbaţi au încercat să fugă din custodia poliţiei”, a transmis, miercuri, Jandarmeria Română.

Jandarmul povesteşte că a observat cum poliţia locală legitima trei bărbaţi, iar aceştia au încercat să fugă în direcţii diferite.

Jandarmul a ajutat și la încătușarea unui fugar.

„Aşteptam să predăm bagajul în aeroportul El Prat din Barcelona, când am observat că poliţia locală legitima trei bărbaţi. Într-un moment de neatenţie, aceştia au încercat să fugă în direcţii diferite. Am intervenit imediat, am reuşit să îl prind pe unul dintre ei, l-am imobilizat şi am solicitat sprijinul unei poliţiste aflate în zonă, pe care am ajutat-o ulterior la încătuşare”, povesteşte Ionuţ Boicu.

