„Măcelarul din Bosnia” a suferit un AVC. Fiul lui Ratko Mladic: „Situaţia este foarte gravă”

Ratko Mladic, criminal de război sârb din Bosnia condamnat la închisoare pe viaţă la Haga, a suferit un accident vascular cerebral minor, a declarat fiul său, care a descris situaţia ca fiind „foarte gravă”.

Comandant militar sârb din Bosnia, Ratko Mladic a fost condamnat la închisoare pe viaţă în 2017 de un tribunal ONU pentru genocid şi crime de război comise în timpul războiului din Bosnia în anii 1990.

El are 83 de ani, conform documentelor judiciare ale ONU, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Mladic a fost găsit vinovat pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, în care au fost ucişi 8.000 de bărbaţi şi băieţi musulmani bosniaci, un act clasificat drept genocid de către justiţia internaţională.

Fiul său, Darko Mladic, a declarat miercuri pentru postul de televiziune sârb RTRS că a primit primele informaţii despre starea de sănătate a tatălui său vinerea trecută, când a fost contactat de un medic aprobat de ONU.

„Ea (medicul) a explicat pe scurt că ei sunt de părere că a fost un accident vascular cerebral silenţios (uşor - n.r.), că a fost dus la un spital civil, apoi adus înapoi (la închisoare) după scanări şi teste”, a spus el.

Potrivit lui Darko Mladic, sănătatea tatălui său se deteriorează zilnic.

„Situaţia este foarte gravă”, a spus el, alarmat, adăugând că aşteaptă raportul medical de la Haga, astfel încât medicii sârbi să se poată exprima la rândul lor.

Familia speră că i se va permite să primească tratament în Serbia, a adăugat fiul.

„Nu există niciun motiv pentru care să nu ni se acorde acest lucru”, a spus el, invocând „drepturi fundamentale”.

Condamnat pentru „epurare etnică”

Ratko Mladic a fost arestat în Serbia în 2011, după ce a stat ascuns şaisprezece ani. Fiul său vorbeşte în mod regulat cu presa sârbă despre sănătatea fragilă a tatălui său, acesta fiind considerat încă un erou de mulţi sârbi.

Mladic a fost descris de mult timp de avocaţii săi ca fiind bolnav şi fragil, iar echipa de apărare a solicitat eliberarea sa provizorie din motive medicale încă din 2017.

În iulie 2025, Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie a respins cererea sa de eliberare anticipată, constatând că starea de sănătate nu îndeplinea criteriile unei „boli acute terminale” necesare pentru o astfel de eliberare.

Condamnarea sa pe viaţă a fost confirmată în apel în 2021.

Ratko Mladic a fost, de asemenea, condamnat pentru orchestrarea unei campanii de „epurare etnică” ce viza expulzarea musulmanilor şi croaţilor din regiuni întregi în care el, împreună cu fostul preşedinte iugoslav Slobodan Milosevic şi fostul lider al sârbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, a căutat să întemeieze o „Serbie Mare”.

