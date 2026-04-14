Xi Jinping, „de partea corectă a istoriei” alături de Pedro Sanchez. Mesaj comun la Beijing împotriva „legii junglei”

Președintele chinez Xi Jinping a declarat, marți, la Beijing, alături de premierul spaniol Pedro Sanchez, că China și Spania sunt „de partea corectă a istoriei”, pledând pentru apărarea dreptului internațional într-o lume „în schimbare și turbulentă” și avertizând asupra riscului revenirii la „legea junglei”.

Preşedintele Xi Jinping a subliniat poziţia asemănătoare a Spaniei cu referire la conflicte precum cel din Iran la începutul întâlnirii pe care cei doi oficiali au avut-o în Marele Palat al Poporului cu prilejul vizitei oficiale a premierului spaniol în China, potrivit Agerpres. O întâlnire care a început cu un limbaj foarte similar între preşedintele chinez şi premierul Pedro Sanchez, care şi-a exprimat de asemenea regretul că dreptul internaţional este subminat şi a cerut consolidarea sistemului multilateral.

Preşedintele Xi şi-a exprimat satisfacţia pentru această nouă întâlnire - Pedro Sanchez este pentru a patra oară la Beijing în ultimii patru ani - şi a subliniat că în prima vizită, realizată în 2023, i-a transmis că amândoi trebuie să construiască relaţii bilaterale cu determinare strategică, lucru care s-a realizat.

De atunci, şi în pofida situaţiei internaţionale, a subliniat că relaţiile hispano-chineze au avut o dezvoltare stabilă, ceea ce a facilitat, de asemenea, o stabilitate în relaţiile dintre ţara sa şi Europa. „Faptele au demonstrat că aprofundarea cooperării bilaterale corespunde intereselor ambelor popoare”, a asigurat preşedintele Chinei.

Şeful statului chinez a mai declarat că, într-o lume „în schimbare şi turbulentă”, ordinea internaţională a fost „grav afectată”, şi a subliniat că modul în care o ţară tratează dreptul şi ordinea internaţională reflectă concepţia sa despre lume, ordine, valori şi responsabilitate: „Atât China, cât şi Spania avem principii şi pledăm pentru justiţie, şi suntem dispuşi să fim de partea corectă a istoriei”.

Preşedintele Xi Jinping a opinat că cele două ţări trebuie să îşi consolideze comunicarea şi încrederea reciprocă, să aprofundeze cooperarea şi să respingă revenirea lumii la „legea junglei”, să apere împreună adevăratul multilateralism şi să susţină pacea şi dezvoltarea globale. De asemenea, a amintit de vizita din noiembrie a cuplului regal spaniol şi de consensul la care s-a ajuns cu prilejul acelui schimb de opinii.

Pedro Sanchez, a patra vizită oficială în China

La rândul său, premierul Pedro Sanchez a amintit că aceasta este a patra sa vizită în China şi a estimat că aceasta atestă ospitalitatea guvernului chinez, precum şi tăria şi stabilitatea relaţiei bilaterale, care se ridică ca nivel în prezent prin punerea în aplicare a unui dialog strategic.

Şeful guvernului spaniol a susţinut dorinţa de a se reînnoi sistemul multilateral pentru ca acesta să reprezinte într-un mod mult mai fidel şi mai real lumea multipolară actuală şi să aducă pace şi stabilitate umanităţii.

Pace şi stabilitate despre care şi-a exprimat regretul că sunt subminate în prezent din cauza diverselor conflicte care afectează lumea şi care, de asemenea, explică parţial prezenţa sa în China. „Pentru ca împreună”, a adăugat Pedro Sanchez, „Spania şi China să poată contribui la oferirea de soluţii la diferitele tensiuni comerciale existente şi la dificultăţile şi complexităţile geopolitice ale lumii actuale, la războaie, la provocările de mediu şi sociale care afectează lumea”.

Astfel, scopul este de a lucra împreună pentru a găsi modalităţi de consolidare a sistemului multilateral şi a dreptului internaţional, despre care a fost de acord cu Xi Jinping că este subminat într-un mod recurent şi foarte periculos şi pe care l-a considerat mai necesar ca niciodată.

El a estimat că relaţia bilaterală trebuie să servească şi pentru a facilita o legătură şi mai solidă între China şi Uniunea Europeană deoarece a subliniat că, dacă ambele părţi se înţeleg şi cooperează, acest lucru va fi în beneficiul societăţilor lor şi al prosperităţii întregii lumi.

„Vreau să ştiţi că Spania va fi la înălţimea provocării istorice care se prezintă, va fi curajoasă, clară şi previzibilă şi va lucra întotdeauna pentru înţelegerea între naţiuni”, a afirmat şeful guvernului spaniol, adresându-se preşedintelui chinez.

După întâlnire, preşedintele Xi Jinping a oferit un prânz premierului spaniol la care au participat, de asemenea, soţia sa, Begona Gomez, şi ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares.

