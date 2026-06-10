Un lider spiritual din judeţul Cluj, care făcea adunări religioase acasă, a fost arestat pentru că ar fi agresat cel puţin patru minore

Un bărbat de 66 de ani, lider al unei adunări religioase din judeul Cluj fără apartenenţă la un cult recunoscut oficial, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de infracţiuni sexuale. El ar fi agresat cel puţin patru fete cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, încă din 2023.

„La data de 10 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj - Serviciul de Investigaţii Criminale au dispus măsura reţinerii faţă de un bărbat de 66 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a transmis, miercuri seară, IPJ Cluj.

Instituţia a precizat că, miercuri, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au făcut două percheziţii la imobile situate în oraşul Huedin şi comuna Călăţele, ambele aparţinând persoanei în cauză.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul anului 2023, profitând de poziţia de lider spiritual în cadrul unei grupări religioase pe care o coordona şi de încrederea pe care persoanele vătămate o aveau în acesta, bărbatul de 66 de ani, din comuna Călăţele, ar fi comis acte de natură sexuală asupra unei tinere, de 17 ani, fără consimţământul acesteia. De asemenea, în perioada 2023-2024, acesta ar fi agresat sexual alte trei tinere cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, prin atingeri cu caracter sexual, faptele fiind săvârşite în contextul unor întâlniri cu caracter religios organizate la domiciliul său”, au precizat poliţiştii.

Bărbatul, care, potrivit unor surse judiciare, avea organizată acasă o adunare religioasă fără apartenenţa la un cult recunoscut oficial, a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

Editor : Sebastian Eduard