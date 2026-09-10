Un șofer care a intrat pe contrasens pe Autostrada A1, între Arad și Timișoara, a provocat un accident în lanț și și-a continuat drumul. Mașina care circula pe sensul opus a fost surprinsă de camera de bord a unui alt șofer, iar mai mulți participanți la trafic au sunat la 112.

Incidentul a fost surprins de camera de bord a unui șofer care circula pe autostrada Timișoara-Arad. Imaginile arată cum un bărbat aflat la volan înaintează pe contrasens, direct spre mașinile care circulă regulamentar.

Primul impact a avut loc cu un autoturism care venea din sens opus. În urma coliziunii, alte două mașini au fost implicate în accident, după ce șoferii au încercat să evite zona și vehiculele deja lovite.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Polițiștii au fost chemați să intervină și au reușit să-l oprească și să-l identifice pe șofer. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 73 de ani, care a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ.

Șoferul care circula pe contrasens a fost amendat cu 4.300 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 150 de zile.

Editor : C.S.