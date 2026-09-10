Live TV

Video Un șofer a fost filmat în timp ce mergea pe contrasens pe A1. El a provocat un accident în lanț, dar și-a continuat drumul

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un șofer care a intrat pe contrasens pe Autostrada A1, între Arad și Timișoara, a provocat un accident în lanț și și-a continuat drumul. Mașina care circula pe sensul opus a fost surprinsă de camera de bord a unui alt șofer, iar mai mulți participanți la trafic au sunat la 112.

Incidentul a fost surprins de camera de bord a unui șofer care circula pe autostrada Timișoara-Arad. Imaginile arată cum un bărbat aflat la volan înaintează pe contrasens, direct spre mașinile care circulă regulamentar.

Primul impact a avut loc cu un autoturism care venea din sens opus. În urma coliziunii, alte două mașini au fost implicate în accident, după ce șoferii au încercat să evite zona și vehiculele deja lovite.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Polițiștii au fost chemați să intervină și au reușit să-l oprească și să-l identifice pe șofer. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 73 de ani, care a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ.

Șoferul care circula pe contrasens a fost amendat cu 4.300 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 150 de zile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
2
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
3
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
MIHAI_FIFOR_170912_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Doar unul în plus la număr”. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor a...
potra georgescu
5
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
De nicăieri, Donald Trump s-a dezlănțuit: ”Cel mai prost din istorie!”. Cerință fără precedent: ”Să-l anulăm”
Digi Sport
De nicăieri, Donald Trump s-a dezlănțuit: ”Cel mai prost din istorie!”. Cerință fără precedent: ”Să-l anulăm”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
santier autostrada lucrari
Peste 300 de oameni şi 240 de utilaje lucrează pe primul lot al Autostrăzii Unirii A8 montan
autostrada a10 sebes turda
Noi probleme pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: O porțiune de drum s-a surpat și s-a format un crater imens
Autostradă Bulgaria
Bulgarii au anunțat când va fi gata primul tronson din autostrada care ar trebui să lege Ruse de Makaza, către Grecia
a13
Cum va arăta autostrada A13 Brașov - Bacău: cei 174 kilometri au fost împărțiți în 5 loturi
autostrada a7
Autostrada A7 se deschide circulației luni pe încă 47 de kilometri, între Adjud și Bacău: „Moldova îşi primeşte autostrada”
Recomandările redacţiei
cladire lucrare statul la stat captura
PNRR și încropeala românească. Doar un sfert dintre proiecte...
donald trump cu steagul sua in spate
Trump promite câte 5.000 de dolari pentru fiecare american dacă...
conducte de gaze inquam octav ganea
Preţul gazelor a sărit la cel mai mare nivel înregistrat în istorie...
profimedia-0812600943
Care este cea mai mare teamă a americanilor la 25 de ani de la 11...
Ultimele știri
Criză de personal şi finanţare la INML: Datoriile beneficiarilor, aproape 5 milioane de lei. Foarte mulţi angajaţi, la limita pensiei
(P) Seria HUAWEI WATCH GT 7. Ceasurile care îți înțeleg nevoia de mișcare și știu cum funcționează corpul tău, oriunde și oricând
Cod portocaliu de caniculă în mai multe zone din țară: temperaturi de până la 36 de grade. Cum va fi vremea în București HARTĂ
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tily Niculae, despre viața după divorț și povara de a fi mereu “femeia puternică”: “Au fost nopți în care am...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, transfer de 6 milioane de euro! Universitatea Craiova negociază intens cu o echipă puternică...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
„Muntele are ultimul cuvânt!”. Un pompier din Craiova se întoarce în Himalaya pentru provocarea supremă...
Adevărul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și...
Playtech
Ce se întâmplă cu banii din vechile carnete CEC. Se pierd dacă nu au fost retrași zeci de ani?
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul...
Pro FM
Cuvintele unei mame care mai speră să-și revadă copilul: „Dacă într-o zi vei vrea să mă vezi...”. Roxana...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gwyneth Paltrow, adevărul despre despărțirea de Brad Pitt: "Am simțit rușine. A fost un fel de dragoste la...
Adevarul
Optimismul Ucrainei pe front se erodează, în timp ce Rusia amenință „centura de fortărețe” din est
Newsweek
Casa de pensii, anunț așteptat de pensionarii care iau vineri pensia. „Am trimis banii!” Când ajung pe card?
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Un șarpe a dat peste cap unul dintre cele mai punctuale trenuri din lume. Ce s-a întâmplat la bordul unui...
Film Now
Apariție rară a fraților Affleck! Ben și Casey s-au reunit la Veneția, la aproape 10 ani de la ultima...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...