Un tânăr de 16 ani a murit după ce a fost lovit de tren în Comarnic

Un adolescent de 16 ani a murit, miercuri după-amiază, după ce a fost lovit de un tren în zona oraşului Comarnic din judeţul Prahova.

Accidentul s-a produs miercuri, în jurul orei 14:35, în oraşul Comarnic, un bărbat fiind cel care a sunat la 112, relatează News.ro.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că un tren care circula pe relaţia Galaţi – Braşov, în zona staţiei C.F. Comarnic, a acroşat un tânăr în vârstă de 16 ani, care s-ar fi deplasat între liniile de cale ferată”, informează oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

La locul accidentului a intervenit şi o ambulanţă, însă personalul medical care a făcut manevre de resuscitare nu l-a mai putut salva pe adolescent, constatand decesul acestuia.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, în vederea efectuării autopsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Poliţiştii continuă cercetările, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

