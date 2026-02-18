Live TV

Un tânăr de 16 ani a murit după ce a fost lovit de tren în Comarnic

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta
La locul accidentului a intervenit o ambulanţă, însă personalul medical care a făcut manevre de resuscitare nu l-a mai putut salva pe adolescent.

Un adolescent de 16 ani a murit, miercuri după-amiază, după ce a fost lovit de un tren în zona oraşului Comarnic din judeţul Prahova.

Accidentul s-a produs miercuri,  în jurul orei 14:35, în oraşul Comarnic, un bărbat fiind cel care a sunat la 112, relatează News.ro.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că un tren care circula pe relaţia Galaţi – Braşov, în zona staţiei C.F. Comarnic, a acroşat un tânăr în vârstă de 16 ani, care s-ar fi deplasat între liniile de cale ferată”, informează oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

La locul accidentului a intervenit şi o ambulanţă, însă personalul medical care a făcut manevre de resuscitare nu l-a mai putut salva pe adolescent, constatand decesul acestuia.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, în vederea efectuării autopsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Poliţiştii continuă cercetările, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
dan mihalache
2
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
4
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
putin
5
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trafic intens de autovehicule pe DN1, în Comarnic, județul Prahova
Trafic intens pe DN1: se circulă greu pe sensul spre București. Care sunt rutele ocolitoare pentru a ajunge în Capitală
tren foto fb cfr
Un bărbat care a încercat să traverseze calea ferată în staţia Videle a fost accidentat mortal de tren
oameni si salvare langa tren accident
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia. Poliția descrie scena drept „haos”
centura ocolitoare busteni azuga valea prahovei
Traficul sufocant de pe DN1 ar putea deveni istorie. Centura ocolitoare Bușteni - Azuga a primit autorizație de construcție
masina de politie
Circulație restricționată pe Valea Prahovei, după un accident la Comarnic. Patru oameni au fost răniți
Recomandările redacţiei
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL...
File: Jefferey Epstein Court Case
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime...
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea...
Ultimele știri
Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...