Ajutoare de încălzire, furate de angajații unei primării din Bistrița-Năsăud. Cum au acționat funcționarii publici

Caz halucinant la o primărie din Bistrița-Năsăud. Șase angajați ar fi încasat ilegal ajutoarele de încălzire destinate persoanelor vulnerabile. Prejudiciul este de 280.000 de lei. Oamenii legii au descins vineri în primărie.

Polițiștii au descins vineri dimineață la Primăria Chiuza, din județul Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal ce vizează presupuse fraude cu ajutoarele pentru încălzire. Au fost efectuate, în total, 6 percheziții, una la sediul instituției și celelalte la domiciliile unor funcționari din cadrul primăriei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 și ianuarie anul acesta, mai mulți funcționari din cadrul primăriei ar fi constituit un grup infracțional format din liderul grupului și alte cinci persoane, care ar fi falsificat cereri de acordare ajutoarelor în numele unor persoane care nu au depus solicitări. Ulterior, ar fi contrafăcut semnăturile pe ștatele de plată și și-ar fi însușit banii. Suma plătită în baza documentelor suspecte este de aproape 280.000 lei.

Anchetatorii urmează acum să stabilească exact prejudiciul cauzat prin comiterea acestor fapte.

Persoanele implicate au fost duse vineri la sediul poliției pentru audieri, iar cercetările continuă pentru constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, delapidare și fals în înscrisuri oficiale.

