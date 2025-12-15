Live TV

Video Alertă de securitate pe aeroportul din Strasbourg. Mai mulți europarlamentari români, blocați la bordul avionului TAROM

Data publicării:
63907c05-17cf-434f-ae6e-20a28e1af2a6
Alertă de securitate pe aeroportul din Strasbourg. Pasagerii unei aeronave TAROM au rămas blocați în aeronavă, din cauza unui bagaj suspect.

Un incident de securitate a avut loc pe aeroportul din Strasbourg. Din cauza unei valize suspecte, mai mulți pasageri au rămas blocați în avioane, inclusiv numeroși europarlamentari români.

Incidentul a avut loc între 10 și 11 dimineața, ora locală a Strasbourgului (cu o oră mai puțin față de București, n.r.). În momentul în care aeronava TAROM, care a decolat la ora 9 din București, a aterizat, pasagerii au fost informați că nu vor putea coborî din cauza unei alerte de securitate.

Mai exact, o valiză suspectă a fost descoperită într-o zonă a aeroportului, iar activitatea a fost blocată timp de câteva zeci de minute până când autoritățile au făcut verificările necesare.

În zborul TAROM RO371 București - Strasbourg - Bruxelles se aflau mai mulți jurnaliști și europarlamentari români, inclusiv Dan Barna, Vasile Dîncu, Diana Șoșoacă, Claudiu Târziu, Georgiana Teodorescu, Vlad Voiculescu.

După circa 40 de minute de așteptare, activitatea a fost deblocată, iar pasagerii au coborât din avion. Se pare că ar fi fost vorba despe un bagaj uitat.

Nu este prima alertă de acest fel pe aeroportul din Strasbourg. În trecut, au mai existat astfel de incidente, fiind și o rută extrem de utilizată, în special de oficiali care vin la Parlamentul European.

Editor : Ș.R.

