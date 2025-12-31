Live TV

Alertă de securitate în Marea Baltică. Poliția finlandeză a sechestrat o navă după avarierea unui cablu de telecomunicații

Data publicării:
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
O navă a Gărzii de Coastă finlandeze patrulează în apropierea Palatului Prezidențial din Helsinki. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Poliția finlandeză a sechestrat o navă suspectată că ar fi avariat un cablu de telecomunicații în Golful Finlandei, cablu care leagă Helsinki de Tallinn, după ce a fost semnalată o anomalie pe infrastructura submarină. Incidentul a avut loc în Marea Baltică și este anchetat ca posibilă deteriorare intenționată, în contextul mai larg al incidentelor repetate care au vizat infrastructura critică din regiune în ultimii ani, potrivit Agerpres.

Nu au fost dezvăluite detalii despre originea navei. Aceasta este suspectată că „este responsabilă pentru deteriorarea cablului”, care aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa și este situat în zona economică exclusivă a Estoniei, a menționat poliția într-un comunicat citat de AFP și Reuters.

Golful Finlandei, parte a Mării Baltice, este situat între Estonia, Finlanda și Rusia.

Miercuri dimineață devreme, grupul Elisa a detectat o anomalie la cablul său și a raportat-o autorităților finlandeze. O ambarcațiune de patrulare și un elicopter ale gărzii de coastă finlandeze au localizat nava suspectă în zona economică exclusivă a Finlandei. Lanțul ancorei sale era în apă, a explicat poliția. Garda de coastă a ordonat navei să se deplaseze și să ancoreze în apele teritoriale finlandeze.

Poliția finlandeză a precizat că investighează incidentul pentru „pagube materiale agravate, tentativă de provocare de pagube materiale agravate și obstrucționarea agravată a telecomunicațiilor” și cooperează cu mai multe autorități naționale și internaționale, inclusiv cu cele din Estonia.

În ultimii ani, infrastructura energetică și de comunicații, inclusiv cabluri și conducte submarine, a fost avariată în mai multe rânduri în Marea Baltică. De la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, mulți experți și politicieni au considerat presupusul sabotaj al cablurilor drept parte a „războiului hibrid” al Rusiei împotriva țărilor occidentale, notează AFP.

„Finlanda este pregătită să facă față provocărilor de securitate de toate tipurile și răspundem în consecință”, a afirmat președintele finlandez Alexander Stubb, într-un comunicat publicat miercuri pe X.

