Nicușor Dan, despre revolta primarilor privind bugetele locale: „Nu e rezonabil să ceri mai mult decât în 2025"

2025-06-04-1071
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că majorarea taxelor locale și nemulțumirile exprimate de primari trebuie analizate în contextul eforturilor generale de reducere a deficitului bugetar, subliniind că „toată lumea a strâns cureaua”.

Șeful statului a afirmat că reducerea deficitului a fost realizată în principal prin creșterea TVA și prin majorarea impozitelor pe proprietate, măsuri care au avut un impact direct asupra populației și administrațiilor locale.

„A fost o analiză pe deficit și o parte importantă din deficit s-a redus prin TVA. Cunoașteți opinia mea. O altă parte s-a redus prin majorare de taxe pe proprietate”, a spus Nicușor Dan.

Fost primar al Capitalei, președintele a subliniat că înțelege presiunile cu care se confruntă autoritățile locale, dar consideră că solicitările acestora trebuie raportate la situația economică generală.

„Cunosc foarte bine, ca fost primar. Eu cred că, în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025”, a declarat acesta.

Potrivit lui Nicușor Dan, în prezent există discuții atât privind cota din impozitul pe venit care revine autorităților locale, cât și în legătură cu majorările semnificative ale taxelor și impozitelor locale, care în unele cazuri au crescut cu 50% sau chiar 100%. Președintele a susținut că soluția trebuie să fie una de echilibru între nevoile administrațiilor locale și constrângerile bugetare ale statului.

„Așa cred eu că e corect: sau o parte din aceste impozite colectate local vin la bugetul de stat, sau există o mică diminuare a cotei din impozitul pe venit, astfel încât, în momentul în care tai din toate părțile, să nu fim în situația ca, în anumite zone, autoritățile locale să dea mai mult”, a explicat Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că, deși este legitim ca primarii să își dorească resurse suplimentare pentru investiții și proiecte locale, deciziile trebuie luate în cadrul unui cadru financiar sustenabil.

Șeful statului a recunoscut că administrațiile locale au un rol esențial în dezvoltarea comunităților și că dorința primarilor de a investi este justificată.

„E justificat ca ei să vrea să facă lucruri. De-aia i-au ales oamenii: să rezolve diferite probleme ale comunității. Dar acesta este un echilibru”, a mai spus președintele.

Declarațiile vin în contextul în care mai mulți primari au criticat recent politica fiscală a Guvernului, acuzând că majorările de taxe și modificările privind repartizarea veniturilor afectează grav bugetele locale și capacitatea administrațiilor de a susține proiectele de dezvoltare.

