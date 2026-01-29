Live TV

Marinescu vrea o strategie naţională pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor. „Cea mai importantă e prevenţia”

radu marinescu justitie
Radu Marinescu. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că este nevoie de o strategie naţională integrată pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor, pentru că legea penală intervine când deja faptele s-au produs. El a mai arătat că cea mai importantă este prevenţia, pe coordonata educativă, de asistenţă socială.

Ministrul Justiţiei a vorbit la Prima News despre crima din Timiş, în care a fost implicat un minor. El a spis că grupul de lucru care a fost înfiinţat la Ministerul Justiţiei, cuprinde cei mai buni specialişti ai mai multor direcţii, direcţia de elaborare acte normative, pentru că sunt cei care construiesc normele, direcţia de cooperare internaţională şi direcţia de prevenire a criminalităţii, potrivit News.ro.

„Avem de asemenea reprezentanţii ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarilor, reprezentanţii ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune, iar acest grup de lucru va coopera, va trimite invitaţii şi va solicita puncte de vedere, inclusiv reprezentanţilor magistraţilor, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General, asociaţii profesionale ale magistraţilor, specialiştilor, criminalişti, medicină legală, psihiatrie, societăţii civile, care este foarte importantă şi vedem că există deja un demers civic pentru adoptarea unei legi care are o susţinere semnificativă”, a precizat ministrul.

Radu Marinescu a subliniat că ceea ce îşi doresc este „să existe o consultare cât mai largă, cât mai serioasă, cât mai profesionistă, ca să concluzioneze dacă este necesar să modifice normele într-o zonă care este foarte sensibilă şi foarte importantă”.

„Vorbim de minor, vorbim de copiii noştri, vorbim de viitorul nostru şi vorbim de instrumentele prin care putem şi să sancţionăm, atunci când este necesară sancţiunea de natură penală, dar cred că discuţia trebuie să meargă puţin mai departe. Cred că discuţia trebuie să meargă spre necesitatea de a se constitui o strategie naţională integrată, coerentă, unitară, pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor, pentru că legea penală intervine când deja faptele s-au produs şi ea este sancţionatorie, chiar dacă are şi această vocaţie preventivă, pentru că, dacă ştii că urmează să fii sau poţi să fii sub incidenţă a legii penale, îţi controlezi cumva comportamentul”, a arătat ministrul.

El a menţionat că aceasta e funcţia preventivă a legii penale.

„Legea penală este şi restaurativă. Ai comis o faptă, ţi se aplică o sancţiune, dar există instrumente pentru a te recupera, dacă doreşti acest lucru eventual, evident, şi a te reintroduce în societate. Însă cea mai importantă, după mine, este prevenţia, care se face pe coordonata educativă, de asistenţă socială, foarte multe instrumente care sunt necesare pentru a preveni săvârşirea acestor fapte”, a precizat Marinescu.

