Exclusiv Nicușor Dan: „Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt”

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a spus la Digi24 că nu există riscul unor noi creșteri de taxe în viitorul apropiat, în condițiile în care deficitul bugetar s-a redus în urma creșterii TVA și a impozitelor locale. El admite că a scăzut puterea de cumpărare, dar adaugă că lucrurile „par mai rele decât sunt”.

„Lucrul cel mai important este că a scăzut puterea de cumpărare. Dincolo de asta, în opinia publică lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate în România comparat cu UE și la întrebarea: credeți că taxele pe proprietate din România sunt mai mari sau mai mici decât în UE? mulți români, între 60%-70%, spuneau că sunt mai mari, deși în realitate ele sunt sensibil mai mici. Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției, cred că imaginea nu este perfectă”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că nu există perspectiva unor noi creșteri de taxe, deoarece măsurile luate până acum au început să dea rezultate.

„În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie cu guvernul, însă acolo unde suntem aliniați e faptul că măsurile luate au fost anunțate și s-a spus de atunci că nu o să mai fie altele. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt și nu există nici o perspectivă de creștere de taxe”, a spus el.

„Suntem mai bine decât ținta de reducere de deficit pe care Guvernul și-a asumat-o, există o reducere a ratei dobânzilor cu care ne împrumutăm, există o ușoare colectare mai bună, deci pe macro-financiar suntem mai bine. Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”, a adăugat președintele.

În ceea ce privește impozitele locale, Dan a spus: „Într-o lume perfectă n-ar trebui să existe nici impozite, nici taxe, dar nu suntem într-o lume perfectă”.

„Oamenii nu văd asta în buzunarul lor acum, dar, e un lucru bun că s-a redus acea taxă pe cifra de afaceri a marilor companii. Asta înseamnă că există stimulent pentru companii să vină în România. Suntem în grafic cu OCDE. Probabil că în vara acestui an o să intrăm în OCDE”, a continuat el.

„A fost o analiză. Toate lucrurile astea sunt decise la nivel de Guvern-Parlament. A fost o analiză pe deficit și cum facem ca din anumite taxe să reducem acest deficit și o parte importantă din deficit s-a redus prin TVA, o altă parte s-a redus prin majorare de taxe locale”, a mai spus președintele.

