Tensiuni în Marea Baltică: un nou cablu submarin avariat între Lituania şi Letonia

Autoritățile din Lituania și Letonia investighează avarierea unui cablu optic submarin care leagă cele două țări, incident confirmat luni și care se adaugă unei serii de deteriorări recente ale infrastructurii submarine din Marea Baltică. Deși nu au fost raportate perturbări ale serviciilor de comunicații, o navă a fost reținută de poliția letonă, iar autoritățile din regiune analizează posibilele cauze ale incidentului, în contextul unor suspiciuni tot mai frecvente privind securitatea infrastructurii critice, relatează News.ro.

Autorităţile lituaniene au confirmat luni că un cablu optic submarin care leagă această ţară de Letonia vecină a fost avariat, fără a provoca perturbări imediate, relatează agenţiile internaţionale de presă.

„Evaluăm în prezent care ar putea fi consecinţele posibile ale acestui incident”, a declarat luni jurnaliştilor Vilmantas Vitkauskas, directorul Centrului lituanian de gestionare a crizelor, indicând că problema a fost detectată pentru prima dată pe 2 ianuarie de către acest organism însărcinat cu coordonarea răspunsurilor de urgenţă.

În Letonia, Riga a deschis o anchetă pentru a determina cauzele acestui incident. Poliţia letonă a reţinut o navă suspectată de deteriorarea cablului, dar a indicat luni că nu s-a stabilit nicio legătură între această navă, neidentificată oficial, şi incident. Potrivit prim-ministrului leton Evika Silina, în ciuda daunelor constatate, „incidentul nu a afectat utilizatorii letoni ai serviciilor de comunicaţii”.

Proprietarul cablului, grupul suedez Arelion, a confirmat luni deteriorarea infrastructurii sale. „Cablul nostru între Lituania şi Letonia a fost secţionat pe 2 ianuarie, după întreruperi ale cablurilor între Suedia şi Estonia pe 30 decembrie şi între Estonia şi Finlanda pe 3 decembrie”, a indicat grupul.

Anunţul vine în urma precizărilor făcute de autorităţile finlandeze cu privire la confiscarea unei nave provenind din Rusia, suspectată de deteriorarea unui cablu de telecomunicaţii între Helsinki şi Tallinn.

Paza de coastă finlandeză a confiscat astfel, pe 31 decembrie, nava Fitburg, un cargou sub pavilionul Saint Vincent şi Grenadines, care plecase din Sankt Petersburg, Rusia, cu destinaţia Haifa, Israel. Nava este suspectată că şi-a târât ancora pe zeci de kilometri până când a atins şi a avariat un cablu submarin, care aparţine grupului finlandez de telecomunicaţii Elisa şi se afla în zona economică exclusivă a Estoniei.

„Pe baza examinărilor efectuate până în prezent, există motive să se suspecteze că ancora şi lanţul de ancorare al navei Fitburg au fost târâte pe fundul mării pe o distanţă de cel puţin câteva zeci de kilometri înainte de a ajunge la punctul în care cablul de telecomunicaţii aparţinând Elisa a fost avariat”, adaugă poliţia.

Acesta este ultimul dintr-o serie de incidente înregistrate în ultimii ani în Marea Baltică, unde infrastructurile submarine de energie şi comunicaţii au fost avariate, experţii şi politicienii considerându-le un element al „războiului hibrid” dus de Rusia împotriva ţărilor occidentale.

Potrivit lui Vilmantas Vitkauskas, este încă prea devreme pentru a spune dacă Rusia este implicată în acest ultim incident.

