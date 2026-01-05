Live TV

Tensiuni în Marea Baltică: un nou cablu submarin avariat între Lituania şi Letonia

Data publicării:
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
O navă a Gărzii de Coastă finlandeze patrulează în apropierea Palatului Prezidențial din Helsinki. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Autoritățile din Lituania și Letonia investighează avarierea unui cablu optic submarin care leagă cele două țări, incident confirmat luni și care se adaugă unei serii de deteriorări recente ale infrastructurii submarine din Marea Baltică. Deși nu au fost raportate perturbări ale serviciilor de comunicații, o navă a fost reținută de poliția letonă, iar autoritățile din regiune analizează posibilele cauze ale incidentului, în contextul unor suspiciuni tot mai frecvente privind securitatea infrastructurii critice, relatează News.ro.

Autorităţile lituaniene au confirmat luni că un cablu optic submarin care leagă această ţară de Letonia vecină a fost avariat, fără a provoca perturbări imediate, relatează agenţiile internaţionale de presă.

„Evaluăm în prezent care ar putea fi consecinţele posibile ale acestui incident”, a declarat luni jurnaliştilor Vilmantas Vitkauskas, directorul Centrului lituanian de gestionare a crizelor, indicând că problema a fost detectată pentru prima dată pe 2 ianuarie de către acest organism însărcinat cu coordonarea răspunsurilor de urgenţă.

În Letonia, Riga a deschis o anchetă pentru a determina cauzele acestui incident. Poliţia letonă a reţinut o navă suspectată de deteriorarea cablului, dar a indicat luni că nu s-a stabilit nicio legătură între această navă, neidentificată oficial, şi incident. Potrivit prim-ministrului leton Evika Silina, în ciuda daunelor constatate, „incidentul nu a afectat utilizatorii letoni ai serviciilor de comunicaţii”.

Proprietarul cablului, grupul suedez Arelion, a confirmat luni deteriorarea infrastructurii sale. „Cablul nostru între Lituania şi Letonia a fost secţionat pe 2 ianuarie, după întreruperi ale cablurilor între Suedia şi Estonia pe 30 decembrie şi între Estonia şi Finlanda pe 3 decembrie”, a indicat grupul.

Anunţul vine în urma precizărilor făcute de autorităţile finlandeze cu privire la confiscarea unei nave provenind din Rusia, suspectată de deteriorarea unui cablu de telecomunicaţii între Helsinki şi Tallinn.

Paza de coastă finlandeză a confiscat astfel, pe 31 decembrie, nava Fitburg, un cargou sub pavilionul Saint Vincent şi Grenadines, care plecase din Sankt Petersburg, Rusia, cu destinaţia Haifa, Israel. Nava este suspectată că şi-a târât ancora pe zeci de kilometri până când a atins şi a avariat un cablu submarin, care aparţine grupului finlandez de telecomunicaţii Elisa şi se afla în zona economică exclusivă a Estoniei.

„Pe baza examinărilor efectuate până în prezent, există motive să se suspecteze că ancora şi lanţul de ancorare al navei Fitburg au fost târâte pe fundul mării pe o distanţă de cel puţin câteva zeci de kilometri înainte de a ajunge la punctul în care cablul de telecomunicaţii aparţinând Elisa a fost avariat”, adaugă poliţia.

Acesta este ultimul dintr-o serie de incidente înregistrate în ultimii ani în Marea Baltică, unde infrastructurile submarine de energie şi comunicaţii au fost avariate, experţii şi politicienii considerându-le un element al „războiului hibrid” dus de Rusia împotriva ţărilor occidentale.

Potrivit lui Vilmantas Vitkauskas, este încă prea devreme pentru a spune dacă Rusia este implicată în acest ultim incident.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
3
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au defecțiuni. Finlanda a sechestrat o navă
harta-tarile baltice
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Lithuanian Armed Forces Day
Măsură fără precedent. Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus
18 September 2024, Hesse, Gieen: Refugees from Ukraine stand by a bus at the initial reception center for refugees in Hesse. From here, the people are distributed to the municipalities within the state. Photo: Boris Roessler/dpa
Unii ucraineni au părăsit Letonia din cauza rapoartelor privind o posibilă amenințare din partea Rusiei (psiholog)
politia Liechtenstein
Patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți în Liechtenstein. Poliția investighează circumstanțele
Recomandările redacţiei
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din...
President Obama Departs After Meeting European Leaders
Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile...
Avion
Incidente aviatice pe aeroportul din Cluj-Napoca. Soluția găsită de...
Farmer and Dollar
România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri UE pentru...
Ultimele știri
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Concediu medical 2026. De ce nu se mai plăteşte prima zi, de fapt? Explicaţia oficială
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
FOTO Stadionul din România pe care marele Ronaldo l-a umplut până la refuz așteaptă să fie dărâmat...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...