Alpinistul român Adrian Ahriţculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica

Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits” în care şi-a propus să urce pe cei mai înalţi şapte munţi din lume, a anunţat miercuri managerul sportivului, Adrian Ştefan Jurca.

„Sunt pe Vinson” este mesajul transmis de alpinistul din Petroşani şi recepţionat marţi noaptea de managerul său.

„Adrian a trimis un mesaj prin care anunţă reuşita sa, în jurul orei 22:00 (ora României). Mount Vinson este cel mai înalt vârf din Antarctica. Este cel de-al şaselea vârf cucerit de Adrian din Circuitul «Seven Summits», ce include cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent. Mai rămâne de făcut doar cel mai înalt vârf din America de Nord, Mount McKinley (6.194 metri), care se află în Alaska”", a declarat, pentru Agerpres, managerul sportivului.

Alpinistul Adrian Ahriţculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 metri) şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, a plecat pe 27 decembrie 2025 în Antarctica, unde şi-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt de pe continent.

La plecare, alpinistul din Petroşani a spus că s-a pregătit intens pentru această expediţie, în condiţiile în care a mai fost în Antarctica, în ianuarie 2023, atunci când a finalizat victorios ascensiunea pe Mount Sidley (4.283 metri), în cadrul circuitului ce reuneşte cei mai înalţi vulcani de pe planetă.

Adrian Ahriţculesei are în portofoliu mai multe reuşite în alpinism, printre care se numără cucerirea vârfului Everest, în luna mai 2024, şi finalizarea „Circuitului celor 7 vulcani”, în ianuarie 2023, devenind astfel primul bărbat din România care îşi înscrie în palmares o asemenea performanţă.

În vârstă de 42 de ani, absolvent al Facultăţii de educaţie fizică şi sport din Timişoara, alpinistul lucrează ca optometrist la o firmă din Petroşani.

