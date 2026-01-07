Live TV

Alpinistul român Adrian Ahriţculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica

Data actualizării: Data publicării:
Adrian Ahritculesei
Foto: Ahritculesei Adrian Facebook

Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits” în care şi-a propus să urce pe cei mai înalţi şapte munţi din lume, a anunţat miercuri managerul sportivului, Adrian Ştefan Jurca.

„Sunt pe Vinson” este mesajul transmis de alpinistul din Petroşani şi recepţionat marţi noaptea de managerul său.

„Adrian a trimis un mesaj prin care anunţă reuşita sa, în jurul orei 22:00 (ora României). Mount Vinson este cel mai înalt vârf din Antarctica. Este cel de-al şaselea vârf cucerit de Adrian din Circuitul «Seven Summits», ce include cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent. Mai rămâne de făcut doar cel mai înalt vârf din America de Nord, Mount McKinley (6.194 metri), care se află în Alaska”", a declarat, pentru Agerpres, managerul sportivului.

Alpinistul Adrian Ahriţculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 metri) şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, a plecat pe 27 decembrie 2025 în Antarctica, unde şi-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt de pe continent.

Citește și: Alpinistul român Adrian Ahriţculesei a cucerit vârful Everest

La plecare, alpinistul din Petroşani a spus că s-a pregătit intens pentru această expediţie, în condiţiile în care a mai fost în Antarctica, în ianuarie 2023, atunci când a finalizat victorios ascensiunea pe Mount Sidley (4.283 metri), în cadrul circuitului ce reuneşte cei mai înalţi vulcani de pe planetă.

Adrian Ahriţculesei are în portofoliu mai multe reuşite în alpinism, printre care se numără cucerirea vârfului Everest, în luna mai 2024, şi finalizarea „Circuitului celor 7 vulcani”, în ianuarie 2023, devenind astfel primul bărbat din România care îşi înscrie în palmares o asemenea performanţă.

În vârstă de 42 de ani, absolvent al Facultăţii de educaţie fizică şi sport din Timişoara, alpinistul lucrează ca optometrist la o firmă din Petroşani.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
5
Președinta interimară a Venezuelei se află pe lista celor 69 de persoane sancționate de...
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
Digi Sport
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
munții himalaya
Un alpinist român a murit în timpul unei expediții în Munții Himalaya
tuneluri din Camp Century, Groenlanda
Trump are o bombă cu ceas radioactivă sub gheața Groenlandei, dacă revendică uriașa insulă arctică
Masivul Mont Blanc. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Un alpinist român de 35 de ani a murit pe Masivul Mont Blanc. ”Eroare tehnică”
horia colibasanu
Alpinistul Horia Colibăşanu porneşte într-o nouă expediţie. Vrea să cucerească al unsprezecelea vârf de peste 8.000 de metri altitudine
Vaccinul anti-Covid a ajuns și la Polul Sud
Vaccinul anti-Covid a ajuns și la Polul Sud, pentru cei 23 de cercetători care își vor petrece iarna acolo
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul...
nicusor in zapada
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Snowman wait spring. Snowman is melting on spring day. Winter and spring, warm winter. Melted snow, winter weather, anomaly weather concept. Spring
România, între două anotimpuri: O masă de aer rece schimbă...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din...
Ultimele știri
Proiect: Electrocasnicele vor avea o etichetă nouă, care va arăta cât sunt de greu de reparat
Deși au plătit taxele și impozitele, unii bucureșteni s-au trezit că trebuie să dea bani în plus. Sumele s-au schimbat peste noapte
ANAF a publicat noul formular pentru Declarația Unică. Cum se va depune formularul și ce obligații au fost eliminate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Putin, apariţie îngrijorătoare de Crăciun! E tras la faţă, palid şi pare că suferă. A slăbit enorm, imaginile...
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după Venezuela
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...