Alunecare de teren la Pietrele lui Solomon, în Brașov: există riscul prăbușirii unor arbori

O alunecare de teren s-a produs, joi după-amiază, la Pietrele lui Solomon, o zonă frecventată deopotrivă de turişti şi de localnici, în municipiul Braşov. Primăria anunţă că accesul în zonă a fost restricţionat, în condiţiile în care există riscul ca valul de pământ dislocat să antreneze mai mulţi arbori, care să se prăbuşească.

Alunecarea de teren din cartierul Şchei din municipiul Braşov s-a produs în locul cunoscut sub denumirea de Pietrele lui Solomon, spre drumul forestier. Primăria Braşov anunţă, joi seară, că accesul în acea zonă a fost restricţionat, scrie News.ro.

„Există riscul să se mai prăbuşească şi alţi arbori. Administratorul public Laszlo Barabas şi angajaţii Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sunt la faţa locului. După securizare zonei şi după verificarea zonelor de stâncă, pentru a se asigura ca nu mai există riscul prăbuşirii altor bucăţi de stâncă, se va interveni pentru eliberarea drumului”, informează, joi seară, oficialii Primăriei municipiului.

Potrivit acestora, vineri dimineaţă salvamontiştii vor verifica zona, iar după această operaţiune vor începe lucrările de curăţare.

Editor : B.E.