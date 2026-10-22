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Arestat la domiciliu pentru furt, prins din nou la furat după ce a primit permisiunea să meargă la dializă. Ce s-a întâmplat

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masina politie
Foto: Captură Digi24
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Un bărbat din localitatea argeşeană Călineşti, aflat în arest la domiciliu într-un dosar în care este inculpat pentru furt, a profitat de faptul că a primit acordul de a părăsi locuinţa pentru a merge la un centru de dializă, s-a abătut de la traseu şi a mers din nou la furat. El este acum anchetat şi pentru evadare.

Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, din comuna argeşeană Călineşti, era plasat în arest la domiciliu prin decizie a Judecătoriei Craiova, într-un dosar în care este anchetat pentru furt.

El a primit permisiunea de a părăsi locuinţa stabilită ca spaţiu pentru arestul la domiciliu, având în vedere că avea nevoie să meargă la un centru de dializă din municipiul Piteşti.

Potrivit oficialilor Poliţiei, el s-a abătut de la itinerariul de deplasare, ar fi încălcat condiţiile stabilite potrivit legii şi aduse la cunoştinţă, şi a intrat într-o instituţie din comuna Mărăcineni, de unde a sustras două portofele, în care se aflau documente personale şi bani.

”În ziua de 21 octombrie, după administrarea probatoriului şi parcurgerea etapelor procesuale, bărbatul în cauză a fost reţinut, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, urmând ca acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, transmit oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

Bărbatul este acum anchetat pentru o nouă infracţiune de furt, dar şi pentru evadare, cercetările care îl vizează continuând pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale, şi a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost comise.

Editor : A.P.

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