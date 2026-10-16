Trei bărbaţi arestaţi pentru trafic de droguri. Ei au aprovizionat şi un tânăr care a murit în urma consumului

Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, joi, ei fiind suspectaţi că aprovizionaseră cu substanţe interzise şi un consumator care a murit, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Activitatea infracţională a celor trei persoane, dintre care una aflată în executarea pedepsei cu închisoarea în alt dosar şi una aflată sub măsura arestului la domiciliu, a fost documentată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Piteşti.

„Din probele administrate a rezultat că în vara anului 2025, în timp ce se afla în penitenciar, un bărbat de 36 de ani i-ar fi pus la dispoziţie unuia dintre bărbaţii cercetaţi, de 27 de ani, cu care s-ar fi aflat într-o relaţie de rudenie spirituală, o cantitate de ADB-BUTINACA, pentru ca acesta să o vândă către diferiţi clienţi, urmând ca banii încasaţi să îi fie trimişi ulterior în penitenciar. În acest context, la data de 31 octombrie 2025, bărbatul de 27 de ani ar fi vândut o cantitate din substanţa stupefiantă unui alt bărbat, de aceeaşi vârstă, pentru aproximativ 200 de lei”, se arată într-un comunicat al IPJ Argeş, preluat de Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, pe 31 octombrie 2025, după ce ar fi achiziţionat drogul de mare risc, cel de-al treilea suspect s-ar fi deplasat la o adresă din oraşul Mioveni la o cunoştinţă a sa, un bărbat de 26 de ani, căruia i-ar fi pus la dispoziţie pentru consum o parte din acest drog, sub formă de ţigaretă artizanală.

În dimineaţa de 1 noiembrie 2025, consumatorul a fost găsit decedat. În urma necropsiei s-a stabilit că moartea victimei a fost posibil violentă şi s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute, care ar fi fost favorizată de consumul de canabinoizi sintetici.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş a admis, vineri, propunerea formulată de procurorii DIICOT şi a dispus arestarea preventivă a celor trei suspecţi.

Editor : Liviu Cojan