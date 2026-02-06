Avaria de la conducta de gaz din Craiova: peste 1.300 de consumatori din oraș și alte localități, afectați. Când se reia alimentarea

Live TV

Data publicării:
whatsapp-image-2026-02-05-at-20-15-23
Avarie la o conductă de gaze subterană din Craiova. Foto ISU Dolj

Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din localităţile Balta Verde, Branişte, Gura Văii, Livezi, Podari şi Rovine sunt afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale în urma avariei produse, joi seară, la o conductă subterană, pe o stradă din Craiova. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele anunţă că reluarea alimentării se va face sâmbătă seară.

Distrigaz Sud Reţele arată, într-un comunicat de presă transmis vineri, că, în urma unui „incident” înregistrat în cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasate pe strada Romanescu Nicolae din Craiova, a sistat alimentarea cu gaze naturale în zonă joi, începând cu ora 19:07.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi circa 1.316 clienţi casnici şi non-casnici, după cum urmează:

  • Localitatea  Balta Verde: străzile Rovine, Industriilor, Nisipului, Şcolii şi Speranţei 
  • Localitatea Braniște: străzile Calafatului, Frasinului, Magnoliilor, Mănăstirea Jitianu, Narciselor şi Romilor din localitatea Branişte
  • Craiova: străzile Odessa, Calea Dunării, Codlea, Fântâna Popova, Homer, Doctor Marcovici, Noua, Odessa şi Odessa Principală
  • Gura Văii: străzile Primăverii, Progresului şi Viitorului 
  • Livezi: străzile Cantonului, Carierei, Fanatelor, Jiului, Livezi, Măceşului, Segarcea şi Viitorului
  • Podari: străzile Albişor, Alexandru Cocioboiu, Belcineanca, Berneni, Bisericii, Bujorului, Calafatului, Cătăneşti, Coloniei, Constantin Gheorghita, Constantin Stoenoiu, Cosacu, Crinului, Depozitului, Dezrobirii, Dispensarului, Dunării, Făgăraş, Fermei, Frunzelor, Gabru, Gării, Genoieşti, Libertăţii, Orezăriei, Petuniilor, Podari, Progresului, Prunului, Scolii, Stadionului, Sucăleşti, Teilor, Tineretului, Trandafirilor, Vâlcu şi Zorilor
  • Rovine: strada Balta Verde.

„Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de mâine, 7 februarie, în jurul orei 18:00”, anunţă compania.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

O avarie s-a produs, joi seară, la o conductă subterană de gaz pe un bulevard din Craiova, acolo ajungând mai multe echipaje de pompieri şi de poliţie. Treizeci de persoane au fost evacuate din şase locuinţe, iar poliţiştii au deviat circulaţia rutieră din zonă.

