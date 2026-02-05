Live TV

Avarie la o conductă de gaze subterană din Craiova. Foto via News.ro.

O avarie s-a produs, joi seară, la o conductă subterană de gaz pe un bulevardul din Craiova, iar la faţa locului se află mai multe echipaje de pompieri şi de poliţie. Treizeci de persoane au fost evacuate din şase locuinţe, iar poliţiştii au deviat circulaţia rutieră din zona respectivă. Gazul a fost oprit de la robinetul central.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj au anunţat că pompierii din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova intervin, joi seară, pe bulevardul Nicolae Romanescu la o avarie a conductei de gaz subterane ce alimenta zonele din apropiere, notează News.ro.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere, o autospecială CBRN şi o ambulanţă SMURD.

„A fost anunţat distribuitorul de gaz care a trimis o echipă de intervenţie la faţa locului şi a oprit gazul de la robinetul central. A fost realizat un perimetru de siguranţă şi au fost evacuate 30 persoane din 6 locuinţe”, au precizat pompierii.

Ei au adăugat că nu sunt persoane rănite.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au transmis că circulaţia rutieră a fost deviată pe alte străzi.

„În acest moment, traficul rutier pe Bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova, este deviat pe străzile pe Aleea 2 Bechet, Bucura şi Potelu, urmarea unei avarii la o ţeavă de gaze. Poliţiştii rutieri se află la faţa locului pentru dirijarea şi fluidizarea traficului rutier”, au precizat poliţiştii.

