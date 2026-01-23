Live TV

Explozia din Rahova: Parchetul a extins urmărirea penală. Cine a ajuns în vizorul procurorilor

Apartamente distruse de explozia din Rahova .
Apartamente distruse de explozia din Rahova .
Bilanțul a crescut la patru morți

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat vineri că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la blocul din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice şi faţă de un angajat al companiei de gaze. Între timp, bilanţul morţilor a crescut la patru, arată procurorii.

Compania distribuţie a energiei electrice nu ar fi monitorizat funcţionarea reţelei electrice, ceea ce a dus la un defect şi la perforarea conductei de gaze, potrivit Parchetului Curții de Apel București.

Firma faţă de care s-a extins urmărirea penală este operatorul de distribuţie a energiei electrice despre care procurorii spun că, din anul 2023, când a preluat proprietatea asupra reţelei de distribuţie energie electrică din proximitatea imobilului, şi până în ziua exploziei, „în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale, în sensul că nu a monitorizat siguranţa în funcţionare a reţelei electrice de distribuţie şi nu a exploatat-o cu respectarea normelor tehnice în vigoare, cu consecinţa intervenirii unui defect pe reţeaua de distribuţie electrică ce a dus la perforarea conductei de gaz de alimentare a imobilului din Bucureşti, str. Vicina, nr. 1, bl. 32, sc. 2, sector 5, aspect ce a condus la o acumulare de gaze în imobilul menţionat şi la producerea unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08”.

De asemenea, angajatul companiei de gaze a făcut verificări superficiale la rețea şi nu a identificat niciun defect, fapt care a dus ulterior la producerea deflagraţiei. 

Persoana fizică este un agent de intervenţie de urgenţă al firmei de distribuţie de gaze naturale, care, „în mod culpabil, nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute prin norme interne aprobate la nivelul operatorului antereferit, inacţiunile sale intrând în lanţul cauzal al evenimentelor care au condus la producerea exploziei din data de 17.10.2025”.

„Astfel, persoana fizică în cauză nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale, deşi avea obligaţia să procedeze în acest sens, a efectuat verificări superficiale, nefiind efectuate identificări în toate locurile menţionate în Instrucţiunile de lucru şi nu a luat măsurile de siguranţă prevăzute de aceleaşi Instrucţiuni de lucru. Prin omisiunea de a efectua verificările şi de a lua măsurile impuse de instrucţiunile de lucru în cazul intervenţiilor de urgenţă, această persoană fizică a menţinut starea de pericol a imobilelor din str. Vicina aflate în vecinătatea reţelei de distribuţie a gazelor naturale, la care a fost identificat un defect constând în existenţa unor fisuri, neîmpiedicând acumularea de gaze şi producerea exploziei din dimineaţa zilei de 17.10.2025 la imobilul din str. Vicina, nr. 1, bl. 32”, a mai arătat Parchetul.

Bilanțul a crescut la patru morți

„În continuarea cercetărilor în cauza privind explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, aducem la cunoştinţa publicului că urmările acesteia, în prezent, constau în decesul a patru persoane, vătămarea corporală a şapte persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 36 de autoturisme”, a anunţat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti vineri, într-un comunicat citat de News.ro.

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, bilanţul iniţial arătând că trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Reţele a întrerupt atunci alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici.

Ulterior, compania Distrigaz Sud Reţele a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplineau condiţiile tehnice şi de siguranţă. În cazul unor clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

Ulterior, a fost permisă revenirea locatarilor în imobilele care sunt sigure pentru locuit. Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit.

