Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a adus în atenția publică, joi, un caz de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat lângă depozite de muniție un bloc de nouă etaje fără a respecta distanța legală și care afectează traiectoria radarului de la Cârcea.

'Este o poveste care pare că are un anumit istoric în ceea ce privește dezvoltarea imobiliară. E vorba de o situație de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat în apropierea unor depozite de muniție un bloc cu nouă etaje, fără să fi fost respectate procedurile pentru distanța față de aceste depozite de muniție. Aici, în august 2024, a fost solicitat un aviz de la Ministerul Apărării pentru a se autoriza construirea acestui ansamblu imobiliar.

Ministerul Apărării a avizat negativ, pentru că nu se respectau distanțele față de aceste obiective militare și (...) trei săptămâni mai târziu a revenit exact aceeași cerere care a fost avizată negativ și care de data aceasta a fost avizată pozitiv. A fost avizată favorabil, blocul este deja construit - structura de cadre, nu este respectată distanța legală față de depozitele de muniție și nu este respectat regimul de înălțime, afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea. Există un radar militar care nu mai poate balea întreg spectrul, pentru că se lovește fasciculul pe un anumit sector de cerc de această clădire', a declarat Radu Miruță, într-o conferință de presă la Ministerul Apărării.

Ministrul a adăugat că situația nu este singulară în municipiul Craiova, fiind identificat și un alt caz similar.

'Au fost declanșate verificări la toate unitățile militare din România cu privire la modul în care a fost acordat avizul pentru construcții în jurul unităților militare. Observ că la Craiova nu este o situație întâmplătoare, pentru că, tot de curând, un an și un pic, lângă Craiova s-a propus construirea unui depozit pentru una dintre companiile mari din România - depozit logistic. Depozit logistic care, de asemenea, afecta performanța acestui radar de la Cârcea. Am mers în instanță, s-a dispus sistarea lucrării acolo, însă faptul că se întâmplă lucruri cam în aceeași zonă, din punctul meu de vedere, necesită o atenție suplimentară din partea ministerului', a spus ministrul Apărării.

Totodată, Radu Miruță a anunțat că au fost dispuse măsuri pentru identificarea personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale care a schimbat avizul inițial.

'Pentru astfel de lucruri nu există absolut niciun fel de toleranță, pentru că disciplina este cea care exclude corupția și pentru că, cu atât mai mult în profesia militară, respectarea legii este ceva de la care nu pot să îngădui vreo abatere', a subliniat Miruță.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.