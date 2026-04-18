Scandal în SUA: democrații îl acuză pe Trump că „se lasă păcălit” de Putin. „Ce mesaj transmite?”

Lideri ai Partidului Democrat din Senatul SUA critică dur administrația lui Donald Trump după decizia de a relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc, calificând măsura drept „rușinoasă”. Parlamentarii avertizează că deciziile președintelui american îl încurajează pe Vladimir Putin, la scurt timp după cel mai amplu atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei din acest an, scrie Kyiv Post.

Democrații au condamnat o „schimbare de 180 de grade” în politica sancțiunilor împotriva Kremlinului, susținând că această decizie îl încurajează pe Putin.

Aceștia au emis, sâmbătă, 18 aprilie, o declarație comună în care critică administrația președintelui Donald Trump pentru decizia de a relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc, relatează The Guardian.

Declarația, semnată de senatorii Chuck Schumer, Elizabeth Warren și Jeanne Shaheen, califică schimbarea de politică drept „rușinoasă”. Parlamentarii au subliniat momentul în care a fost luată decizia, arătând că aceasta vine după cel mai mare bombardament aerian al Rusiei asupra Ucrainei în 2025, în urma căruia au murit 18 persoane.

„Ce mesaj transmite această decizie?”, au întrebat senatorii, acuzându-l pe președinte că îi permite liderului rus Vladimir Putin „să-l păcălească”.

Criticile vizează o derogare de o lună de la sancțiuni, emisă de Departamentul Trezoreriei SUA vineri seară. Licența permite vânzarea petrolului rusesc și a produselor petroliere aflate deja pe mare până la 16 mai. Decizia reprezintă o schimbare față de declarațiile anterioare ale secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, care indicase, cu doar câteva zile înainte, că derogarea nu va fi prelungită.

Democrații susțin că Vladimir Putin a devenit unul dintre principalii beneficiari ai conflictului declanșat de Trump cu Iranul, în condițiile în care veniturile Rusiei din petrol aproape s-au dublat în luna martie. Senatorul Richard Blumenthal a afirmat anterior că astfel de derogări au adus deja Moscovei aproximativ 150 de miliarde de dolari în plus pentru a-și alimenta „mașinăria de război”.

Tensiunile diplomatice apar în contextul în care oficiali ucraineni, inclusiv ministrul de externe Andrii Sîbiha, au avertizat că orice relaxare a sancțiunilor reprezintă o „manifestare a slăbiciunii”. Senatorii și-au exprimat îngrijorarea și cu privire la o derogare similară pentru petrolul iranian, care urmează să expire la 19 aprilie 2026, subliniind că Moscova continuă să furnizeze Teheranului informații utilizate pentru a viza trupele americane.

În timp ce administrația încearcă să gestioneze criza globală a combustibilului declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu, liderii democrați din Senat cer impunerea imediată de noi sancțiuni pentru a trage Kremlinul la răspundere.

