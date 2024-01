Bărbatul ucis după ce a fost lovit în plin de un motociclist în București era polițist local. Victima a traversat prin loc nepermis

Accident mortal pe Calea 13 Septembrie din București. Un polițist local, care ieșise cu câinele la plimbare, a traversat prin loc nepermis și a fost lovit în plin de o motocicletă. În urma impactului, atât bărbatul cât și animalul au murit.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins cum în jurul orei 18, pietonul, un polițist local aflat în timpul liber, trece strada neregulamentar. Atât el cât și câinele au murit în urma impactului.



Martorii spun că motociclistul circula cu viteză și că impactul a fost foarte puternic.

Teodora Chiuș - jurnalist Digi24: Polițistul venea din acea direcție alături de câinele său și aproape reușise să ajungă pe această parte a străzii în momentul în care motociclistul l-a lovit.

Martor: Am auzit bubuitura, am fugit la băiatul ăsta până în 25 ani, motocilistul.. până după semafor s-a oprit. Zice: vai de mine am lovit un om cu un câine, eu știind că sunt cu câinele meu, zic: măi omule nu ai lovit pe nimeni, dar eu nu mi-am dat seama... Și am venit înapoi și într-adevăr am văzut necazul.

Martor: Eram în magazin și am auzit doar un zgomot foarte puternic și am ieșit să văd despre ce e vorba și inițial nu am văzut nimic. Am văzut doar două motociclete la colțul străzii, erau ceilalți motocicliști care erau cu băiatul care a produs accidentul.

Motociclistul a fost dus la Spitalul Universitar din Capitală pentru îngrijiri medicale. Poliția a deschis o anchetă.

Oana Pîrvan - Brigada Rutieră: Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul drugtest și alcooltest, rezultatele indicate fiind 0 și respectiv, negativ.

Polițiștii de la Brigada Rutieră le recomandă pietonilor să nu traverseze strada prin locuri nepermise.

Editor : A.P.