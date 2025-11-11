Live TV

Campania electorală pe net: Utilizatorii pot raporta către platformele online orice tip de conţinut care ar putea încălca legislaţia

Data actualizării: Data publicării:
sediul central al ancom din bucuresti
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Foto: Inquam Photos / George Călin

Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, nu permit publicitatea politică, în context electoral şi pre-electoral, astfel că utilizatorii pot raporta către platformele respective conţinutul care ar putea fi considerat publicitate politică. În România, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliţi pe teritoriul ţării noastre şi asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către aceşti furnizori.

Platformele online foarte mari şi motoarele de căutare foarte mari sunt cele care au peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană şi au fost desemnate ca atare de către Comisia Europeană, aşa cum este cazul Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X, LinkedIn etc. Acestea se află sub directa supraveghere a Comisiei Europene pentru cele mai stricte obligaţii prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale.

„Platformele online foarte mari (VLOPs) şi motoarele de căutare foarte mari (VLOSEs) sunt cele care au peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană şi au fost desemnate ca atare de către Comisia Europeană, aşa cum este cazul Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X, LinkedIn etc. Acestea se află sub directa supraveghere a Comisiei Europene pentru cele mai stricte obligaţii prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, în timp ce pentru restul obligaţiilor din Regulament, care sunt aplicabile şi altor furnizori mai mici de servicii intermediare, competenţa de supraveghere este partajată cu coordonatorul serviciilor digitale din ţara de stabilire (în cazul platformelor menţionate, acesta fiind Coimisiun na Mean, Irlanda – CnaM)”, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), potrivit News.ro.

Furnizorii de servicii de găzduire (categorie în care se încadrează şi platformele online) au obligaţia să instituie mecanisme care să permită oricărei persoane fizice sau entităţi să notifice informaţii pe care persoana sau entitatea respectivă le apreciază ca fiind conţinut ilegal. Astfel, utilizatorii pot raporta către platformele online (şi către categoria mai largă a furnizorilor de servicii de găzduire) orice tip de conţinut prezent în mediul online care ar putea încălca legislaţia română în materie electorală.

Regulamentul privind serviciile digitale prevede obligaţia tuturor furnizorilor de servicii intermediare de a acţiona diligent, obiectiv şi proporţional în aplicarea propriilor condiţii generale de utilizare. În context electoral şi pre-electoral, trebuie specificat că anumite platforme online foarte mari (cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn) nu permit publicitatea politică. În aceste condiţii, utilizatorii pot raporta către platformele respective conţinutul care ar putea fi considerat publicitate politică.

ANCOM, desemnată prin lege coordonator al serviciilor digitale în România, este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliţi pe teritoriul ţării noastre şi asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către aceşti furnizori.

Autoritatea este responsabilă, în privinţa acestor furnizori, de toate aspectele legate de supravegherea şi de asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale, elaborează legislaţia secundară şi este punct de contact unic în ceea ce priveşte relaţia cu Comisia Europeană şi ceilalţi coordonatori ai serviciilor digitale din alte state membre.

În cazul nerespectării de către furnizorii de servicii intermediare stabiliţi în România a prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale, ANCOM poate aplica sancţiuni, inclusiv amenzi semnificative.

Utilizatorii din România care consideră că furnizorii serviciilor intermediare au încălcat obligaţiile prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (de exemplu: nu a putut fi raportat un conţinut potenţial ilegal sau nu s-a asigurat acces la un sistem intern de soluţionare a plângerilor) pot depune plângere la ANCOM, direct sau printr-un organism, organizaţie sau asociaţie mandatată să reprezinte utilizatorul în vederea exercitării drepturilor acestuia, în conformitate cu prevederile art. 53 din Regulament. Atunci când plângerea vizează un furnizor care nu este stabilit în România, ANCOM o transmite coordonatorului serviciilor digitale din ţara de stabilire a furnizorului.

Furnizorii de platforme online foarte mari şi de motoare de căutare online foarte mari au obligaţia de a identifica şi evalua riscurile sistemice, cum ar fi: diseminarea de conţinut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic şi a proceselor electorale, precum şi a siguranţei publice etc., respectiv de a institui măsuri rezonabile, proporţionale şi eficace de atenuare a riscurilor sistemice identificate, în conformitate cu art. 34 şi 35 din Regulamentul privind serviciile digitale.

În procesele electorale sunt relevante două documente, care trebuie să ghideze acţiunile furnizorilor de platforme online foarte mari şi de motoare de căutare foarte mari în gestionarea riscurilor asociate acestor procese:

Orientările către furnizorii de platforme online foarte mari şi de motoare de căutare online foarte mari privind atenuarea riscurilor sistemice la adresa proceselor electorale.

Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online.

Analizarea legalităţii sau ilegalităţii unui conţinut din sfera publicităţii politice disponibil pe platformele online intră în competenţa autorităţilor relevante – acele autorităţi sau instituţii publice care au atribuţii cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate. Acestea au posibilitatea de a emite ordine de a acţiona împotriva conţinutului ilegal sau ordine de furnizare informaţii.

Ordinele pot fi emise şi de către autorităţile judiciare în cadrul acţiunilor, activităţilor ori procedurilor desfăşurate de acestea potrivit competenţelor legale conferite.

Altfel spus, autorităţile care au competenţe în mediul offline într-un anumit domeniu au aceleaşi competenţe şi în mediul online. Ca atare, autorităţile pot lua măsuri împotriva conţinutului ilegal în mediul online în funcţie de domeniul pe care îl gestionează.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Largest And Oldest Mayan Monument Describes A Complex Civilization - Mexico
5
Descoperire unică în Mexic. „Harta universului”, recreată într-un sit mayaș vechi de...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a...
Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele...
photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală...
Ultimele știri
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, despre pensiile magistraților: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile de muncă”
Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” pentru Primăria Capitalei
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT - CONDUCEREA ANRE - 19 APR 2023
Taxe pentru români, salarii uriașe la stat. Cum își justifică șeful ANRE indemnizația de 15.000 de euro: „Nu eu am stabilit-o”
bani-procente-deficit-profimedia
DOCUMENTE. Presate să taie cheltuielile, ANRE, ASF și ANCOM se plâng că austeritatea le va afecta performanța. Ce reduceri propun
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost amenințat cu moartea în închisoare
sigla AEP autoritatea electorala permanenta
Un deputat cere AEP să blocheze rambursarea cheltuielilor electorale ale AUR
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul...
Fanatik.ro
Florin Gardoș a trăit șocul vieții: sunat de DIICOT când era în direct! „Ușor-ușor, mi-a revenit pulsul”...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cât de mult a slăbit Dan Alexa la Asia Express. Antrenorul recunoaște că a traversat momente complicate și pe...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ai avut concedii fără plată sau întreruperi de activitate
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Andra Măruță a slăbit 10 kilograme și se simte mai bine ca niciodată. „Este foarte greu, dar după primele 4-5...