Opoziția din Ungaria promite taxă pe avere și adoptarea euro în programul electoral

Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria intenţionează să introducă o taxă pe avere pentru cei bogaţi, să adopte moneda euro şi să ancoreze ferm Ungaria în Uniunea Europeană şi NATO, se arată în programul său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, informează Reuters.

Partidul de centru-dreapta reprezintă cea mai mare provocare pentru guvernarea prim-ministrului naţionalist Viktor Orban de la victoria partidului său, Fidesz, în 2010, deşi rezultatul alegerilor parlamentare din 12 aprilie rămâne extrem de incert.

Tisza este condus de un fost apropiat al guvernului, Peter Magyar, care a declarat că partidul va combate corupţia şi va debloca miliarde de euro din fonduri UE îngheţate pentru a stimula economia.

Programul partidului a reiterat aceste puncte şi a adăugat planuri de reducere a impozitului pe venit pentru cei care câştigă mai puţin decât salariul mediu şi o taxă anuală pentru cei mai bogaţi.

„Pentru cei cu o avere care depăşeşte 1 miliard de forinţi (3,13 milioane de dolari), vom introduce un impozit anual de 1% pe acea parte din averea lor care depăşeşte acest prag”, se arată în comunicat.

De asemenea, Tisza s-a angajat în program să pună capăt dependenţei Ungariei de energia rusească până în 2035 şi să dubleze ponderea surselor regenerabile de energie până în 2040.

Partidul a declarat că este decis să acopere nevoile energetice tot mai mari ale Ungariei prin construirea unei centrale nucleare, dar că un guvern Tisza va efectua o „analiză cuprinzătoare” a proiectului centralei nucleare Paks 2, construită de Rusia, dacă va câştiga puterea. Dacă Tisza câştigă alegerile, va „stabili şi o dată ţintă previzibilă şi realizabilă” pentru introducerea monedei euro.

Programul, intitulat „Fundamentele unei Ungarii funcţionale şi umane”, a promis, de asemenea, că va aduce schimbările necesare serviciilor publice cheie.

„Vom începe imediat revizuirea sistemului de sănătate, a educaţiei, a sistemului de asistenţă socială, a sistemului de protecţie a copilului şi a transportului public”, a declarat Magyar într-o înregistrare video de prezentare a programului.

În majoritatea sondajelor de opinie, Tisza are un avans de 8-16 puncte procentuale faţă de Fidesz, partidul lui Orban, în rândul alegătorilor hotărâţi.

Editor : M.I.