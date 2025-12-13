Live TV

Ludovic Orban dezvăluie ce l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să facă în campania pentru Primăria Capitalei

Data publicării:
Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Nicușor Dan și Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / George Călin
Ludovic Orban, fostul consilier prezidențial al președintelui, a dezvăluit că i-a recomandat acestuia să nu se poziționeze în campania pentru alegerile din Capitală, iar la două zile distanță Nicușor Dan a fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, candidatul USR.

„Preşedintele a dat un interviu la dumneavoastră. Ăla era punctul meu de vedere, ce a spus preşedintele în interviul cu dumneavoastă, a spus că nu se implică de fapt şi că nu face campanie pentru un candidat. Iar la două zile după acest interviu s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă. Nu dau din casă, dar noi am avut o discuţie chiar înainte de interviul la dumneavoastră”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, potrivit News.ro.

Vă reamintim că președintele României a fost prezent la evenimentul de lansare al candidatului USR, Cătălin Drulă. Evenimentul a avut loc pe 2 octombrie. La alegerile din Capitală, acesta s-a clasat pe locul 4.

Fostul consilier susține că i-a spus președintelui că nu este corect să se poziționeze în lupta pentru București, în contextul în care existau deja tensiuni pe subiectul alegerilor în cadrul Coaliției.

„Oarecum asta am discutat, că nu e corect să se poziţioneze, că o coaliţie tensionată în care va susţine un candidat poate să tensioneze suplimentar. În plus şi susţinerea trebuie gândită din perspectiva constituţională, adică nu trebuie încălcată Constituţia, că poate să vulnerabilizeze preşedintele în campanie peste limitele constituţionale. Şi în plus există şi riscul să susţii pe cineva şi să piardă. Şi dacă pierde, ceea ce s-a şi întâmplat, exact în fieful preşedintelui, o să fie o înfrângere a preşedinţelui”, a explicat Ludovic Orban.

Orban: Nu am intrat în conflict cu Nicușor Dan

Fostul consilier prezidențial a punctat la Insider Politic faptul că nu a intrat în conflictul cu șeful statului și nu a existat o discuție în contradictoriu. 

„N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu mi s-a făcut nicio observaţie, nicio critică pentru nimic din ceea ce am spus şi am făcut în calitate de consilier prezidenţial”, a declarat acesta, potrivit News.ro.

Orban susține că singura discuție tensionată dintre cei doi a fost legată de susținerea șefului statului pentru candidatura lui Cătălin Drulă.

„Deci n-am avut nicio discuţie în contradictoriu. Nu a avut nicio observaţie să-mi facă, cu singura excepţie, observaţia pe care mi-a făcut-o legată de utilizarea abuzivă a imaginii preşedintelui de către USR în campanie pentru primărie. Răspunsul meu a fost foarte clar că i-am apărat imaginea. Pentru că aşa consider că preşedintele trebuie să fie echilibrat. Nu poate să-i folosească un partid în imaginea. Dovadă că l-a folosit în imagine şi nu i-a fost folosit la nimic”, a punctat acesta.

Cum a explicat Nicușor Dan demiterea lui Orban

Președintele României a descris, pe 21 noiembrie, demiterea lui Ludovic Orban din funcție de consilier prezidențial drept o telenovelă.

„Eu cred că oriunde în lumea asta,  în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: «Îmi pare rău, nu mai putem continua». Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică: «Ne-am despărțit amiabil». Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”. 

