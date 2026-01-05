„Revoluția tăcută” a lui Leon. Cum remodelează primul papă american Vaticanul. „Are zâmbetul cuiva care ascultă și este sincer”

Papa Leon are un zâmbet aparte, care îi face pe cei din jur să nu știe ce gândește cu adevărat. „Eu îl numesc «zâmbetul Mona Lisa» și îl are încă de când ne-am cunoscut în 1969, atunci când aveam 14 ani”, spune, pentru The Times, Mike Greco, cel care a frecventat împreună cu papa, pe atunci Robert Prevost, liceul St Augustine Seminary din Michigan. „Este zâmbetul cuiva care ascultă, este sincer și nu trebuie să impresioneze oamenii sau să se impună”, a spus Greco, în vârstă de 70 de ani. „În spatele zâmbetului se ascunde mintea analitică a unui specialist în matematică, ceea ce îl face un administrator excelent, dar oamenii nu văd asta din cauza prezenței sale pastorale”, a adăugat el. „Anul acesta, Leon a strâns informații pentru a-și asuma o responsabilitate uriașă - bunăstarea financiară și spirituală a Bisericii”.

La șapte luni după alegerea sa, în luna mai, primul papă american a făcut schimbări atunci când l-a numit pe Richard Moth, un episcop britanic, în locul cardinalului Vincent Nichols, care se retrăgea, drept nou arhiepiscop de Westminster.

Mai important, l-a numit pe un episcop american puțin cunoscut, Ronald Hicks, ca nou arhiepiscop de New York - o arhiepiscopie americană-cheie, condusă anterior de un susținător conservator al lui Trump.

Un nativ din Chicago la Roma

Hicks îi este foarte asemănător lui Leon. Ambii provin din zona Chicago și au petrecut ani de zile în America Latină - Leon ca misionar în Peru, Hicks în El Salvador, unde a condus o rețea de orfelinate.

Hicks va prelua funcția de la arhiepiscopul care se retrage, Timothy Dolan, cel care a înălțat rugăciuni la inaugurarea președintelui Trump și l-a numit pe Charlie Kirk, comentatorul conservator care a fost împușcat mortal în septembrie, „un Sfânt Paul al zilelor noastre”.

Massimo Faggioli, teolog la Institutul Loyola din cadrul Trinity College Dublin, a declarat: „Este sfârșitul unei ere. Dolan a fost un lider și un simbol pentru majoritatea episcopilor americani care s-au opus democraților și culturii liberale”.

Leon, în vârstă de 70 de ani, și-a exprimat deja ostilitatea față de raziile lui Trump împotriva imigranților ilegali și a mers chiar mai departe în această lună, avertizând un grup de politicieni europeni de extremă dreapta că, dacă vor să folosească creștinismul pentru a-și consolida politica identitară conservatoare, nu pot uita principiul îngrijirii celor nevoiași.

Papa Leon i-a dăruit actorului Robert de Niro un rozariu. Foto: Profimedia

Asta nu înseamnă că Leon va închide ușa conservatorilor, scriu jurnaliștii The Times. Ei împărtășesc opoziția față de avort, maternitatea surogat și căsătoria între persoane de același sex, dovedind că optica stânga-dreapta a politicii nu se aplică religiei.

Dar catolicii conservatori au deja rezerve față de noul papă, ceea ce ar trebui să ducă la o dezbatere animată la primul consistoriu al celor 245 de cardinali ai bisericii, convocat de Leon pe 7-8 ianuarie. Adesea organizat pentru a coincide cu numirea de noi sfinți, acest consistoriu a fost numit „extraordinar” și este strict oficial.

Nimeni nu se așteaptă ca Leo să impună legea la adunare. Vaticanul a declarat că se așteaptă ca oficialii cardinali să ofere „sprijin și sfaturi” Papei, iar cheia va fi „consolidarea comuniunii” dintre pontif și subalternii săi.

Leon este conștient că, la întâlnirile organizate înainte de alegerea sa, cardinalii s-au plâns de faptul că Francisc se bazează pe un grup restrâns de consilieri pentru a guverna. Dar dacă Leon va reuși să creeze un consens în cadrul colegiului cardinalilor, cei care îl cunosc spun că nu se va teme să ia decizii menite să stabilizeze biserica după ani de scandaluri financiare și sexuale.

„Când vede adevărul, îl apără”, a spus părintele Alejandro Moral Anton, fostul șef al ordinului religios al lui Leon, augustinienii. „Papa Leon va face din 2026 anul său.”

Alberto Melloni, istoric al Bisericii, a spus: „Cardinalii de la conclavul din mai doreau un papă mai puțin vizibil decât Francisc, dar este inevitabil ca în curând să apară dispute în Curie și vor avea nevoie de îndrumare”.

Regimul papal de fitness

Papa a petrecut acest an finalizând treburile începute de Francisc. A terminat și a emis o exortație apostolică despre îngrijirea săracilor, începută de predecesorul său, și a vizitat Turcia și Libanul - o călătorie pe care Francisc a amânat-o din cauza sănătății sale în declin.

Cu toate acestea, el și-a creat deja un stil de viață la Vatican care este radical diferit de cel al lui Francisc. În timp ce papa argentinian a evitat reședința papală de la Castel Gandolfo, situată în apropierea Romei, și a rămas la Vatican, acumulând kilograme în plus, Leon își petrece fiecare marți acolo, jucând tenis cu asistentul său de lungă durată, părintele Edgard Ivan Rimaycuna Inga.

Leon obișnuia să se antreneze împreună cu preotul peruvian la o sală de sport din apropierea Vaticanului, iar în curând s-ar putea să reia antrenamentele cu greutăți - de data aceasta în apartamentul papal.

Într-un interviu acordat în decembrie pentru National Catholic Reporter, fratele mai mare al lui Leon, John Prevost, a dezvăluit că papa intenționa să instaleze echipamente de fitness în apartamentul său spațios, care este în curs de renovare.

Papa Leon a purtat o șapcă cu cu logo-ul echipei White Sox. Sursa foto: Profimedia Images

Aceasta este o altă schimbare față de Francisc, care considera apartamentul prea grandios și locuia la Casa Santa Marta, o reședință a Vaticanului pentru preoți.

Spre deosebire de Francisc, Leon a adoptat și aspectele formale ale rolului său, a spus Prevost. „Nu iese din casă decât dacă este îmbrăcat ca papă, chiar dacă suntem doar noi. Am urcat pe acoperiș, cine îl va vedea? Dar trebuia să fie îmbrăcat în alb”, a spus el.

În contrast cu Francisc, Leon nu se va înconjura de un cerc restrâns de consilieri, a spus Faggioli. „El vrea să facă lucrurile prin intermediul dicasteriilor Vaticanului”, a spus el.

Citește și:

Cadou de Crăciun de la Vatican. Răspunsul primit de o fetiță din România la scrisoarea trimisă papei Leon

Când vine vorba de mese, papa este totul altceva decât formal, uneori pregătind un sandviș pentru cină cu Rimaycuna dacă au lucrat o zi lungă.

„Dacă nu au timp să gătească pentru că el a ajuns târziu, ar putea mânca un sandviș cu unt de arahide, un bol de cereale, ceva de genul ăsta”, a spus Prevost. Noaptea târziu, când nu poate dormi, Leon se trezește la ora 3 dimineața și joacă Words with Friends, un joc de cuvinte online similar cu Scrabble, a spus Prevost.

Potrivit cotidianului italian La Repubblica, o altă activitate nocturnă a papei a fost învățarea limbii germane folosind aplicația Duolingo, pentru a completa fluența sa în spaniolă și italiană. Apoi, mai este și provocarea Wordle pe care o acceptă în fiecare seară împreună cu fratele său, pentru care Leon folosește în fiecare seară un cuvânt nou pentru a da startul jocului.

Un papă cu o misiune

În noul an, suveranul pontif va fi din nou pe drum, începând cu o vizită în Algeria, locul de naștere în secolul al IV-lea al Sfântului Augustin, care a inspirat ordinul condus de Leon înainte de a deveni papă.

Călătoria arată că el nu ezită să pună propria sa experiență personală de credință în centrul agendei sale. „Sfântul Augustin a ghidat viața lui Leo și pentru orice augustinian o călătorie în Algeria este foarte specială, simți că este țara ta”, a spus Moral Anton.

El a spus că această călătorie va fi o ocazie pentru Leon de a promova coexistența cu islamul, o campanie pe care a preluat-o de bunăvoie de la Francisc.

„La Annaba, în Algeria, lângă catedrala unde Augustin a fost episcop, există o mănăstire care adăpostește un spital cu o mică moschee, pentru ca localnicii care se tratează acolo să se poată ruga”, a spus Moral Anton.

Noul an va fi dedicat și strângerii de fonduri pentru Biserică, chiar dacă Leon a beneficiat de o creștere a bugetului Vaticanului, care a înregistrat un excedent de 1,6 milioane de euro anul trecut, după un deficit de 51,2 milioane de euro în anul precedent, datorită unei ușoare creșteri a donațiilor și a mai multor fonduri provenite de la spitalele și imperiul imobiliar al Vaticanului.

Dornic să combată proasta gestionare financiară, suveranul pontif a desființat luna aceasta un comitet de strângere de fonduri al Vaticanului, înființat în ultimele zile ale vieții lui Francisc, care era format din italieni cu puțină experiență. Această structură s-a dovedit a fi un factor de descurajare pentru catolicii americani bogați, care donează majoritatea fondurilor Bisericii Catolice și sunt suspicioși față de clericii italieni care se ocupă de contabilitate.

Citește și:

Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutoare umanitare în Ucraina

Între timp, în SUA, efectul Leo asupra donatorilor a început să se facă simțit, potrivit lui Ward Fitzgerald, președintele consiliului de administrație al Fundației Papale, care strânge aproximativ 20 de milioane de dolari pe an de la donatori americani bogați pentru inițiativele caritabile ale Vaticanului. „Donațiile au crescut cu aproximativ 20% în acest an, datorită faptului că papa este vorbitor nativ de limbă engleză”, a spus el.

Monseniorul Roger Landry, directorul Societăților Pontificale Misionare din SUA, organizația Vaticanului care se ocupă de strângerea de fonduri pentru misiunile din SUA, a declarat că o colectă anuală online organizată în octombrie a strâns de două ori mai mult decât anul trecut.

„Alegerea Papei Leo a inspirat multă încredere catolicilor americani, mulți dintre ei - în special donatorii importanți-– fiind afectați negativ de recentele scandaluri financiare din Vatican”, a spus el.

„Există așteptarea că el va aduce la Vatican practicile americane de responsabilitate și am văzut deja dovezi în acest sens în primele șapte luni de mandat”, a adăugat el.

Leo va unifica sau va diviza?

Cu toate acestea, donatorii conservatori din SUA încep să aibă îndoieli în legătură cu deschiderea lui Leo față de catolicii homosexuali și atacurile sale la adresa politicilor lui Trump privind migranții, a declarat John Yep, președintele Catholics for Catholics, o organizație care se autodescrie ca militantă. „Americanii se îndreaptă către un catolicism mai conservator, iar banii lor susțin episcopii tradiționaliști”, a spus el.

Grupul lui Yep a tras un semnal de avertisment către Leo prin publicarea unei cărți intitulată „Calul troian în Biserica Catolică”, care condamnă sinodurile deschise de Francisc participanților laici, inclusiv femeilor, pentru a discuta viitorul bisericii.

Întâlnirile, care au fost susținute de Leon, distrug ierarhia bisericii, potrivit tradiționaliștilor precum cardinalul german Gerhard Müller, care a scris introducerea cărții. „Se pare că aceste sinoduri vor fi piatra de temelie a papalității lui Leon”, a spus Yep.

Papa Leon. Foto Profimedia

La consistoriul din 7 ianuarie, dacă Müller se va ridica să vorbească, suveranul pontif va fi sub presiune să ia partea cuiva. „Ce se va întâmpla când luna de miere se va termina? Pentru că, în cele din urmă, va trebui să ia niște decizii dificile care nu vor mulțumi pe toată lumea, lucru pe care nu-l poți face tot timpul”, a declarat fratele său pentru National Catholic Reporter.

Dar prietenul din copilărie al lui Leon, Mike Greco, a spus că, dacă cineva poate vindeca diviziunile din biserică, noul papă din Chicago este omul potrivit pentru asta.

„În liceu, când apăreau probleme între elevi, el avea întotdeauna un ton moderat. Nu s-a schimbat și astăzi este gata să discute cu oameni cu opinii diferite și să-i aducă împreună”, a spus el.

Editor : C.A.