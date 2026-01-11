Live TV

Îndemnul papei Leon pentru cardinali: Ascultaţi victimele abuzurilor sexuale comise de preoţi

Papa Leon. Foto. Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat înaltul cler să asculte mărturiile victimelor abuzurilor sexuale comise de preoţi, în cadrul consistoriului care a reunit săptămâna aceasta cardinalii din întreaga lume la Vatican, într-o intervenţie a cărei transcriere a fost făcută publică sâmbătă.

În această intervenţie pronunţată la sfârşitul consistoriului care a avut loc miercuri şi joi, papa a subliniat că abuzurile comise de preoţi asupra copiilor şi adulţilor vulnerabili erau o „rană” pentru Biserica Catolică.

„Ascultarea este de o importanţă capitală”, a declarat Leon XIV. „Nu putem închide ochii, nu putem închide inimile”, a adăugat el, potrivit unei transcrieri a discursului său făcută publică de Vatican, scrie AFP.

El a subliniat că abuzurile sexuale comise de membri ai clerului nu figurau pe lista temelor de discuţie ale consistoriului, primul care s-a reunit sub egida sa de când a fost ales papă în mai, după moartea papei Francisc.

Dar suveranul pontif a subliniat că a ţinut să evoce acest subiect în discursul său de închidere, deoarece această „problemă rămâne şi astăzi o adevărată rană în viaţa Bisericii în multe locuri”.

„În multe cazuri, durerea victimelor a fost agravată de faptul că nu au fost primite şi ascultate”, a subliniat papa, care a cerut cardinalilor să împărtăşească observaţiile sale episcopilor.

„Abuzul în sine lasă o rană profundă care poate dura o viaţă întreagă”, a continuat papa.

„Dar, de multe ori, scandalul din Biserică se explică printr-o uşă rămasă închisă şi victime lăsate fără primire”.

„O victimă mi-a mărturisit recent că cel mai dureros lucru pentru ea a fost faptul că niciun episcop nu a vrut să o asculte”, a adăugat Leon al XIV-lea.

Aproximativ 170 de cardinali au participat la consistoriul care s-a concentrat asupra orientărilor viitoare ale Bisericii.

Leon i-a invitat pe cardinali să se reunească din nou la sfârşitul lunii iunie, o întâlnire care ar trebui să devină anuală, potrivit Vaticanului.

