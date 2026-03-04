CCR a amânat sesizările lui Nicușor Dan privind plajele de la Marea Neagră și legea prosumatorilor. Când vor fi discutate

Curtea Constituțională a amânat, miercuri, pentru data de 25 martie, pronunțarea pe două sesizări formulate de președintele Nicușor Dan, care vizează modificări legislative privind utilizarea plajelor de la Marea Neagră și legea energiei electrice și a gazelor naturale. La aceeași dată, CCR va discuta și sesizarea Avocatului Poporului privind modificarea Codului de procedură civilă care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești în materie civilă.

Prima sesizare se referă la Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.

Actul normativ prevede ca titularul dreptului de proprietate asupra plajelor să atribuie în folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic aflate pe raza administrativ-teritorială a acestora, cu destinația de plajă publică.

În sesizarea transmisă Curții Constituționale, șeful statului arată că statul este titularul dreptului de proprietate asupra plajelor, deoarece faleza și plaja mării fac parte din domeniul public al statului.

Președintele Nicușor Dan susține că prevederile legii ar încălca Constituția, deoarece autoritățile administrației publice locale nu pot primi în folosință gratuită bunuri din domeniul public al statului în condițiile stabilite de actul normativ.

Potrivit sesizării, aceste autorități nu reprezintă instituții de utilitate publică, iar atribuirea gratuită a unei cote de până la 20% din suprafața plajelor turistice ar contraveni articolului 136 alineatul (4) din Constituție, care reglementează regimul juridic al bunurilor din domeniul public.

Sesizarea la legea prosumatorilor, amânată tot pentru 25 martie

Curtea Constituțională a amânat pentru aceeași dată, 25 martie, și pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, sesizare formulată tot de președintele României.

Legea introduce modificări care vizează regimul prosumatorilor, respectiv al persoanelor care produc energie electrică pentru consum propriu și pot livra surplusul în rețea.

În sesizarea transmisă CCR, președintele arată că procedura de reexaminare are un caracter strict și nu permite modificări care nu sunt legate direct de obiecțiile formulate.

Prin cererea formulată la 12 decembrie 2023, președintele a solicitat corelarea definiției prosumatorului cu regimul de licențiere prevăzut de lege, potrivit căruia producătorii cu capacități de cel puțin 1 MW trebuie licențiați, la fel ca orice alt producător de energie.

Totodată, a cerut reanalizarea condițiilor în care prosumatorii pot compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alte locuri, limitare care, în opinia sa, poate constitui o barieră de acces pe piața de energie. De asemenea, șeful statului a solicitat reevaluarea exceptării prosumatorilor cu putere instalată sub 900 kW de la responsabilitatea pentru dezechilibrele create în rețea.

În același timp, președintele a cerut clarificări privind aplicarea noii limite de 400 kW pentru compensarea cantitativă și eliminarea perioadei de 24 de luni în care diferența dintre energia produsă și cea consumată putea fi utilizată.

O altă solicitare a vizat instituirea obligației furnizorilor de a emite facturi „în numele și în contul prosumatorilor” pentru energia livrată în rețea, măsură care necesită clarificări comerciale și fiscale.

CCR discută și sesizarea Avocatului Poporului privind redactarea hotărârilor civile

Tot pe 25 martie, CCR va discuta și sesizarea Avocatului Poporului privind modificarea Codului de procedură civilă care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești în materie civilă.

Pe 24 octombrie 2025, Avocatul Poporului, a sesizat Curtea Constituțională și a contestat modificarea articolului 425 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 134/2020 privind Codul de procedură civilă, care elimină obligația instanțelor de a reda în considerente susținerile părților în hotărârile civile, păstrând doar prezentarea stării de fapt și a motivelor de fapt și de drept ale soluției.

Pe 5 octombrie 2025, Camera Deputaților a adoptat, decizional, proiectul de lege inițiat de către deputata Oana Murariu care are vizează simplificarea redactării hotărârilor judecătorești pentru a reduce volumul de muncă al instanțelor și întârzierile în motivarea deciziilor.

Inițiatorii proiectului susțin că măsura nu afectează drepturile părților, care au deja acces la propriile susțineri în dosar, și urmărește eficientizarea activității instanțelor, reducerea formalismului și fluidizarea proceselor judiciare.

