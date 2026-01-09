Live TV

Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară

Data publicării:
cauciuc vara
O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară a fost sancţionată. Foto: Poliția Alba

O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară a fost sancţionată cu o amendă de peste 1800 de lei pentru că a ignorat reglementările care prevăd că iarna autovehiculele trebuie dotate cu anvelope specifice sezonului. În plus, poliţiştii au reţinut certificatul de înmatriculare al maşinii.

Femeia în vârstă de 30 de ani, din Alba Iulia, a fost oprită de Poliţie joi, 8 ianuarie, pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea- Deva, la kilometrul 17.

„Ca urmare a controlului efectuat, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condiţiilor meteo, având montate anvelope de vară”, informează, vineri, oficialii Poliţiei Alba.

Pentru că a ignorat reglementările, şoferiţa a primit o amendă contravenţională, în valoare de 1.822,5 de lei.

În plus, poliţiştii au dispus măsura complementară de reţinere a certificatului de înmatriculare, pentru autoturismul pe are aceasta îl conducea, eliberând o dovadă înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, fără drept de circulaţie.

Poliţiştii reamintesc proprietarilor de autovehicule că nerespectarea prevederilor art. 102, alin. 1, pct. 28 din O.U.G. nr. 195/2002 privind dotarea cu anvelope de iarnă constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă între 1.822,5 şi 4.050 de lei şi retragerea certificatului de înmatriculare.

Editor : A.P.

