Prima instituție publică, amendată de DNSC pentru nerespectarea obligației de notificare în timp real

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a amendat cu 50.000 de lei o instituție din administrația publică centrală pentru nerespectarea obligației de notificare în termenul legal. Numele instituției nu a fost făcut public.

Este prima sancțiune contravențională aplicată de DNSC pentru această abatere, potrivit unui comunicat.

Decizia de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii a fost emisă pe 29 septembrie.

Entitatea sancționată este un organ de specialitate al administrației publice centrale. DNSC nu a precizat numele instituției amendate și nici împrejurările concrete în care aceasta nu și-a îndeplinit obligația.

Directoratul subliniază că respectarea obligațiilor de notificare din domeniul securității cibernetice contribuie la identificarea și gestionarea la timp a incidentelor, precum și la consolidarea capacității entităților vizate de lege de a face față amenințărilor cibernetice.

Editor : M.C.