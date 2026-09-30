Live TV

Prima instituție publică, amendată de DNSC pentru nerespectarea obligației de notificare în timp real

Data publicării:
Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
Telefon mobil. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a amendat cu 50.000 de lei o instituție din administrația publică centrală pentru nerespectarea obligației de notificare în termenul legal. Numele instituției nu a fost făcut public.

Este prima sancțiune contravențională aplicată de DNSC pentru această abatere, potrivit unui comunicat.

Decizia de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii a fost emisă pe 29 septembrie.

Entitatea sancționată este un organ de specialitate al administrației publice centrale. DNSC nu a precizat numele instituției amendate și nici împrejurările concrete în care aceasta nu și-a îndeplinit obligația.

Directoratul subliniază că respectarea obligațiilor de notificare din domeniul securității cibernetice contribuie la identificarea și gestionarea la timp a incidentelor, precum și la consolidarea capacității entităților vizate de lege de a face față amenințărilor cibernetice.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
2
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
2026-09-30-8268
3
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Reacții la...
reziduuri de bauxită la rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda
4
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari...
Siegfried Mureșan
5
Scenariul respingerii guvernului Mureșan: PNL ia în calcul să sesizeze CCR dacă Nicușor...
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
manchester city emblema profimedia-0033970122
Manchester City riscă retrogradarea sau chiar excluderea din Premier League după ce ar fi încălcat grav regulile financiare
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un fost procuror-șef al DIICOT a fost condamnat definitiv la un an de închisoare și 80.000 de lei amendă. Care sunt faptele din dosar
conexiune wi-fi la hotel
Capcana rețelelor Wi-Fi gratuite: cum îți pot fi furate parolele și banii când te conectezi la internet în aeroport, hotel sau cafenele
limitator de viteza ilegal
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
familie pe trotineta in mehedinti
Întreaga familie pe trotinetă: momentele de inconștiență, filmate în județul Mehedinți. Bărbatul care conducea, amendat de Poliție
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în...
2026-09-30-7881
Mureșan, după ce guvernul său a picat în Parlament: „Partidele care...
dominic fritz
Fritz cere alegeri anticipate după ce Guvernul Mureşan a picat la...
nicusor dan profimedia
Nicuşor Dan, în ziua votului: „Sunt şanse bune ca politicienii să fie...
Ultimele știri
Scrisoare de intenție între Ministerele Apărării din România și Polonia în cadrul SAFE. Care este miza acestui acord
Zelenski a mers personal pe front pentru a felicita militarii care au participat în spectaculoasa „Operațiune Vivaldi”
Opt persoane care au atacat, în luna august, o ambulanţă care transporta un pacient au fost trimise în judecată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Imagini cu Presley Gerber, cu doar câteva ore înainte de moarte. Fiul lui Cindy Crawford s-a filmat în...
Cancan
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Fanatik.ro
Giovanni Becali s-a operat! Ce a pățit celebrul impresar: “Urmează să încep recuperarea!”
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Rapid poate pierde 4 titulari esențiali fără să încaseze nimic! Lovitura majoră vine în Giulești peste câteva...
Adevărul
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a...
Playtech
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep, primele declarații despre viața personală
Pro FM
Florin Negruțiu a dezvăluit ce notă dezamăgitoare a luat la matematică la BAC. Povești din liceu, în direct...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
Bărbatul din Oradea care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu Jaguarul, ultimatum pentru autorități. „Vă arestăm...
Newsweek
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A ridicat o scândură din podea și a rămas fără cuvinte. Sub casa pe care o renova o aștepta o comoară din 1921
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...