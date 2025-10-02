Ce spune președintele despre pregătirea populației pentru război: Avem vreo 4.000-5.000 de rezervişti și nu este suficient

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat joi despre proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare că, potrivit noii legi, în mod voluntar, oamenii pot să aleagă să fie plătiţi timp de patru luni pentru a învăţa disciplina militară.

„Legea veche prevedea un mecanism de constituire a unei forţe de rezervişti, care nu au funcţionat. Am discutat asta în CSAT şi rezultatul legii vechi a fost că avem vreo 4.000-5.000 de rezervişti în urma procedurii legislative şi evident că asta nu este suficient”, a afirmat şeful statului, potrivit Agerpres.

El a explicat că principala modificare constă în acel stagiu militar de patru luni, care este plătit atât pentru cei care instruiesc, care sunt ofiţeri din Armata Română, cât şi pentru cei care fac această pregătire militară de patru luni.

„E ca un job de patru luni, în care oamenii se duc şi învaţă armată în mod voluntar. Trebuie să subliniem şi ăsta este mesajul cel mai important pentru români, în mod voluntar, nişte oameni pot să aleagă să fie plătiţi timp de patru luni pentru a învăţa disciplina militară”, a arătat acesta.

Preşedintele a spus că vor fi remarcate efectele acestor schimbări privind oamenii care fac acest stagiu şi rămân în rezerva Armatei Române.

Nicuşor Dan a participat, miercuri şi joi, la Consiliul European informal şi la summitul Comunităţii Politice Europene.

