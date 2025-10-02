Live TV

Patru luni de pregătire militară, pentru 6.000 de euro. Guvernul discută azi legi vitale pentru securitatea României

Foto: Shutterstock
Două proiecte de lege esențiale pentru apărarea României și pentru pregătirea populației în cazul unui conflict vor fi discutate, joi, în ședința de Guvern. Ministerul Apărării Naționale propune serviciul militar voluntar, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni. La final, vor fi plătiți cu 6.000 de euro și apoi vor fi înregistrați ca rezerviști. Totodată, Armata vrea să schimbe legea astfel încât să poată să lovească ținte aflate în afara țării.

Lege pentru serviciul militar voluntar

Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform unui proiect de lege care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a Guvernului.

Programul de pregătire va avea o durată de până la patru luni şi va putea fi urmat de către cei care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecţie, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen. De asemenea, se supun prevederilor legilor şi regulamentelor militare.

Cetăţenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizaţie reprezentând trei câştiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata.

Centrele militare îi iau în evidenţă şi îi introduc în rezerva operaţională. Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen se aprobă anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate.

Proiectul de lege modifică şi completează legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

În momentul acesta, MApN are la dispoziție aproximativ 70.000 de cadre active și 40.000 de militari în rezervă. Însă, printre aceștia se numără foarte mulți oameni în vârstă, care nu reprezintă o opțiune pentru un eventual război. Pe lângă aceștia, armata mai are la dispoziție aproximativ 3.000 de rezerviști voluntari care au fost instruiți în ultimii doi ani.

MApN schimbă legi vitale pentru apărare

De asemenea, pe agenda şedinţei de guvern se află şi proiectul de lege a apărării naţionale a României.

Schimbările sunt propuse pentru ca oamenii din conducere a armatei să ia mai ușor deciziile în această perioadă tensionată. În primul rând, sunt stabilite toate liniile de comandă în cazul unui conflict, în cazul unei crize. Totodată, noua lege le permite militarilor să lovească ținte pe timp de pace sau ținte aflate în afara României. Sunt măsuri care vor ajuta în cazul unor noi atacuri cu drone.

„În caz de ameninţări sau pericole care pot afecta suveranitatea, independenţa sau caracterul naţional, unitar şi indivizibil al statului român, până la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu sau a declarării mobilizării ori a stării de război, autorităţile şi instituţiile publice pun în aplicare, gradual, măsuri corespunzătoare conform domeniilor de competenţă stabilite prin legislaţia de organizare şi funcţionare.

Parlamentul României aprobă angajarea unor capabilităţi militare şi nonmilitare pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, pentru contracararea ameninţărilor hibride, la propunerea Preşedintelui României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”, se arată în proiect.

Aceste modificări îi vor ajuta pe militari în cazul în care mai apar incidente cu drone rusești. De asemenea, acest proiect de lege prevede faptul că Ministerul Afacerilor Interne va fi militarizat în cazul în care România intră într-un conflict.

Citește și: România primește 16,68 miliarde de euro de la UE pentru apărare. Este a doua cea mai mare sumă pentru un stat membru

Editor : C.L.B.

